«مليونير ومتزوج من سيدتين».. 7 معلومات عن متحرش قطار أسوان

أعلنت وزارة الداخلية، مساء أمس الأحد، القبض على الرجل الذي ارتكب فعل فاضح داخل قطار القاهرة ـ اسوان، الأسبوع الماضي، بعد ساعات من تداول مقطع فيديو على السوشيال ميديا أثناء ارتكابه جريمة الفعل الفاضح داخل أحد القطارات مع طفل، مؤكدة أنه يقطن بمحافظة سوهاج ويعمل سمسار عقارات.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية 7 معلومات عن متحرش سوهاج الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

- اسمه حسن محمود وشهرته «حسن العريض».

- بائع ملابس في الشوارع ويعمل سمسار عقارات من وقت لآخر.

- متزوج من اثنين ولديه 8 أبناء (5 ذكور و3 إناث).

- عمره 58 عامًا.

- اثنين من أبناءه يعملان في خارج البلاد.

- لديه شقيقان الأول يعمل موظف بمستشفى الأميري، والآخر مسافر بدولة الأردن.

- يملك عقار يبلغ ثمنه حوالي 4 ملايين جنيه، وقطع أراضي تقدر بملايين الجنيهات.

فعل فاضح في قطار أسوان

تداول رواد ماوقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر قيام رجل بفعل فاضح مع طفل من الباعة الجائلين داخل عربة قطار القاهرة ـ أسوان، واستدرج الطفل بمقابل مادي له مقابل الاستجابه لرغبته الجنسية وارتكاب الفعل الفاضح معه.

وقال مصور الفيديو في تصريحات سابقة لـ «الوطن»: « المتحرش نزل في محطة أسيوط بعد مشادة وقعت بالأيدي معه على إثر الفيديو الذي قام بتصويره قبل أن يفر هاربًا».