متحرش القطار الروسي.. حكاية «فعل فاضح» لسمسار سوهاجي (القصة الكاملة)

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن سوهاج اليوم من ضبط المتحرش بطفل داخل القطار الروسي 1008 «الجيزة أسوان» منذ أيام، والذي قام أحد الركاب بتصويره ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر سريعًا.

وتبين من تحريات المباحث، أن المتحرش في العقد الرابع من عمره، ويعمل سمسار، ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، وتم ضبطه وجاري عرضه على النيابة العامة لتستكمل تحقيقاتها في واقعة الفعل الفاضح الذى قام به المتحرش مع طفل من الباعة الجائلين في القطارات.

القصة الكاملة

وشهد القطار رقم 1008 «الجيزة – أسوان» خلال الأيام الماضية فعل فاضح، حيث استدرج شاب يرتدي ملابس صعيدية طفل صغير من الباعة الجائلين داخل القطارات المميزة في خط الصعيد، وأجلسه بجواره على مقاعد القطار واستغله وارتكب معه فعل فاضح مستغلًا الساعات الأخيرة من الليل ظانًا أن الركاب نائمين، وصوره أحد الركاب، ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال دقائق معدودة انتشر الفيديو بصورة كبيرة.

وخلال الساعات الماضية، أكدت بعض المصادر الأمنية، أن رجال الأمن تمكنوا من تحديد هوية الشاب المتهم بارتكاب الفعل الفاضح داخل القطار، وبالفعل تم ضبطه وجاري عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه خاصة فى ظل أن الواقعة انتشرت بصورة كبيرة خلال الايام الماضية، وظهر في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ويجلس بجانب أحد الأطفال وتبين لاحقًا أنه طفل من الباعة الجائلين، ويمارس فعلًا فاضحًا مع الطفل الذي بدا غير طبيعيٍ في مقطع الفيديو الذي يزيد على 60 ثانية.

حكاية الجريمة في القطار

وأضافت المصادر أن المتهم شاب من محافظة سوهاج ، واستقل القطار رقم 1008 من محافظة الجيزة، وأثناء سيره في الطريق استغل نوم أغلب الركاب في عربة القطار التي كان يجلس فيها، واستدرج الطفل الذي لا يزيد عمره عن 10 سنوات، وكان يجلس بجانبه على المقعد وارتكب معه فعلًا فاضحًا وحين افتضح أمره نزل فى أسيوط ولم يستكمل رحلته لسوهاج، في مشهد تسبب في إحداث موجة غضب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة القبض على المتهم.

تصوير الفيديو من أحد الركاب

وتابعت المصادر، أن أجهزة الأمن رصدت الفيديو بعد قيام أحد الأشخاص بنشره على حسابه بـ«فيسبوك»، مدعيا أنه اشتبه في تصرفات الشاب، فتظاهر بالنوم بعد أن فتح كاميرا الهاتف المحمول على وضع تشغيل الفيديو، وبعد دقائق شاهد الفيديو فوجد الشاب يرتكب بجريمة بحق الطفل فتشاجر مع المتهم الذي اضطر للنزول في محطة سوهاج خشية تسليمه للشرطة، لكن مصور الفيديو أسرع في نشره على «فيس بوك»، وطالب أصدقاؤه بسرعة مشاركته على نطاق واسع حتى يجري القبض على المتهم ليأخذ عقابه القانوني، وأن أجهزة الأمن واصلت مهام عملها وتم القبض عليه وتقديمه إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيقات.