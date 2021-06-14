ضبط 1.5 طن قطع دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

ضبطت مباحث التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومجلس مدينة مطوبس، اليوم الاثنين، 1.5 طن قطع دواجن ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مجزر بمركز مطوبس، وذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم التموينية ومواجهة جرائم الغش التجاري، حفاظًا علي صحة المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، قيام «م. ع. أ.»، صاحب مجزر دواجن كائن بندر مطوبس، بتجميع كميات من مقطعات الدواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بغرض إعادة طرحها في الأسواق، مسبباً أضراراً جسيمة بصحة المواطنين، لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة من وراء البيع.

على الفور، داهمت مباحث التموين بالاشتراك مع الطب البيطري ومجلس مدينة مطوبس، المجزر المشار إليه، وتمكنت من ضبط صاحب المجزر، وبتفتيش المجزر تم ضبط كميات كبيرة من الدواجن والمقطعات عبارة عن «900 كجم هياكل - 240 كجم دواجن كاملة - 150 كجم كبد وقوانص - 96 كجم أرجل - 60 كجم فيليه» بإجمالي أوزان (1.506 طن)، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجرى التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم برقم 2249 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز مطوبس، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وفي وقت سابق، ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ، الخميس، مخزن مواد غذائية متخصص في بيع المكرونة، بدون ترخيص، بداخله 4 آلاف عبوة مكرونة مجهولة المصدر، بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشديد الرقابة علي المصانع والمخازن المخالفة التي تدار بدون ترخيص. وتمكنت الحملة التي جرت بإشراف عبدالفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، وضمت الدكتور سامح البنا، مساعد وكيل وزارة التموين، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، والدكتور محمد لبيب، بالرقابة التجارية، من ضبط مخزن مواد غذائية متخصص في بيع المكرونة، بدون ترخيص، بحي القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ.