كيفية إرسال شكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مصر؟

زاد تساؤلات المصريين، خلال الفترة الماضية، عن كيفية إرسال شكوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مصر، بعدما نجحت المنظومة في حل عدد من مشكلات المواطنين، خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة تطورات عمل المنظومة، والاستجابة لشكاوى المواطنين مع الدكتور طارق الرفاعي مدير «الشكاوى الحكومية».

وتوضح «المنظومة»، عبر موقعها الإلكتروني، وجود 4 طرق لتقديم الشكاوى لها، أولها عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة، وثانيها عبر «الخط الساخن»، أو عبر تطبيق للمنظومة، بالإضافة لوحدات «خدمة المواطنين»، ومشكلات منظومة القمامة عبر رقمي «واتس آب».

تقديم شكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر «الموقع الإلكتروني»

يُمكن للمواطن أن يُقدم الشكوى عبر المواقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرابط الآتي، https://www.shakwa.eg/GCP/StaticContent/www.shakwa.eg.

تقديم شكوى عبر تطبيق الهاتف

بإمكان المواطن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الهاتف على الخط الساخن رقم 16528.

تقديم شكوى عبر تطبيق على الموبايل

أتاحت منظومة الشكاوى الحكومية إمكان تلقي المواطن للشكاوى تجاه الجهات الحكومية المختلفة عبر تطبيق «في خدمتك»، والمتاح لتحميله على الهواتف المحمولة.

تقديم شكوى تراكمات القمامة

تستقبل «منظومة الشكاوى» الشكاوى المتعلقة بتراكمات القمامة عبر رقمي واتس آب «01555516528، و01555525444»، شريطة أن تكون الشكوى مُدعمة بالصور لأماكن تراكم المخلفات والقمامة، كما يرفق المواطن مقدم الشكوى بياناته بالكامل

تقديم شكوى عبر «خدمة المواطنين»

يمكن للمواطن الراغب في تقديم شكوى أن يتقدم بها إلى مكاتب خدمة المواطنين في الجهات الحكومية المختلفة.

نطاق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

أنشئت «الشكاوى الحكومية» بموجب قرار جمهوري صدر عام 2017، وبما فيها المصالح والهيئات الحكومية والوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وتعتبرها الحكومة بمثابة «قناة تواصل» مع المواطن لحل أي مشكلات تواجهه.