منافذ تلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء.. «اعرفها في دقيقتين»

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن منافذ تلقي شكاوى المواطنين التجارية والفنية الخاصة بالكهرباء وهي كالآتي:

- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811 شارع صلاح سالم.

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).

كيفيه التواصل بأرقام التليفون لحل مشاكل البلاغات الفنية والتجارية

- بلاغات فنية: 2835989

- شكاوى تجارية: 160509

- إبلاغ القراءات: 146197

- إبلاغ عن سرقات: 11697

-إبلاغ عن أعمدة إنارة: 60841

- استعلام عن متأخرات: 7021

- حساب فاتورة: 359

- استفسارات: 527935

طرق تقديم شكاوى واتس آب لكل شركة

- 01097217682 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

- 01270003430 شركة القناة

- 01283388888 شركة شمال القاهرة

- 01278117626 شركة جنوب القاهرة

- 01002822513 شركة مصر العليا

- 01207774849 شركة جنوب الدلتا

- و01000549020 شركة البحيرة

- 01289533661 شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

طرق تم تطويرها لاستقبال شكاوى المواطنين

وتقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، آليات اخري لتقديم الشكاوي بخدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقًا للمعايير العالمية

- خدمة الخط الساخن 121 والذي تم تفعيله منذ أغسطس 2016، والخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية

- يمكن استخدام تطبيقات التليفون المحمول للتعامل مع كل ما يتصل من فواتير الكهرباء سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد وهي احسب فاتورتك وشكاوى الفواتير وخدمات الكهرباء الذكية.

- تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء من خلال رسائل SMS إلى 91121.