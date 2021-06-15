مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-6-2021 في مصر

يهتم المواطنون بمتابعة مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وفق موقع الهيئة المصرية للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:08

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:39

أذان المغرب: 07:06

أذان العشاء: 08:41

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:08

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء: 08:31

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:12

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء: 08:28

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:20

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء: 08:20

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 03:20

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:20

أذان المغرب 06:48

أذان العشاء: 08:16

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:05

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:34

أذان المغرب: 07:01

أذان العشاء: 08:35

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

أذان الفجر: 03:05

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:34

أذان المغرب: 07:01

أذان العشاء: 08:35

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 03:02

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب: 06:58

أذان العشاء: 08:32