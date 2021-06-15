مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-6-2021 في مصر
كتب:
الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 15 يونيو 2021
مواقيت الصلاة
يهتم المواطنون بمتابعة مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وفق موقع الهيئة المصرية للمساحة على النحو التالي:
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر: 03:08
أذان الظهر: 12:01
أذان العصر: 03:39
أذان المغرب: 07:06
أذان العشاء: 08:41
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة
أذان الفجر: 03:08
أذان الظهر: 11:55
أذان العصر: 03:31
أذان المغرب 06:58
أذان العشاء: 08:31
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف
أذان الفجر: 03:12
أذان الظهر: 11:56
أذان العصر: 03:29
أذان المغرب 06:56
أذان العشاء: 08:28
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط
أذان الفجر: 03:20
أذان الظهر: 11:56
أذان العصر: 03:24
أذان المغرب 06:51
أذان العشاء: 08:20
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج
أذان الفجر: 03:20
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:20
أذان المغرب 06:48
أذان العشاء: 08:16
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا
أذان الفجر: 03:05
أذان الظهر: 11:56
أذان العصر: 03:34
أذان المغرب: 07:01
أذان العشاء: 08:35
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية
أذان الفجر: 03:05
أذان الظهر: 11:56
أذان العصر: 03:34
أذان المغرب: 07:01
أذان العشاء: 08:35
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية
أذان الفجر: 03:02
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:31
أذان المغرب: 06:58
أذان العشاء: 08:32