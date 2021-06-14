في اليوم الوطني.. أسوان تختتم حملة «احميها من الختان»

تحت عنوان «احميها من الختان»، أصدرت الجلسة التشاورية لمظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، البيان الختامي للحملة، التي تم تنظيمها تحت نفس العنوان، وذلك تزامناً مع اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، اليوم الاثنين.

وجاء في البيان الختامي للحملة أن جميع المشاركين في الجلسة التشاورية يعلنون دعمهم لجهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة العنف الجسدي والروحي، الذي تتعرض له فتيات مصر، والعمل على دعم حقوقهن، وترسيخ مظاهر تكريمهن، كما نصت عليه جميع الشرائع السماوية، وأيضاً دستور 2014 في المادة 11 على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والسعي للقضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها.

واستنكر المشاركون في الجلسة التشاورية لمظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في محافظة أسوان، ما تتعرض له بعض الفتيات على مستوى مدن ومراكز المحافظة، من الاستمرار في ممارسة ختان الإناث، بدعوى حماية العرض وصيانة الشرف.

وخلال الجلسة، التي حضرها الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية، فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام والصحافة، قال محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية: «إننا كلنا مسئولون لإظهار أي حالات مخالفة تنتهك حقوق الفتيات، من أجل تحويلها إلى قضية رأى عام، واتخاذ أقصى عقوبة مشددة نص عليها القانون، والتي تحولت من جنحة إلى جناية، مع استثمارها للتوعية الإعلامية بخطورة ظاهرة ختان الإناث غير الأخلاقية واللا إنسانية».

ولفت المحافظ إلى ضرورة وضع مخطط متكامل يتضمن جميع جهود مواجهة هذه الظاهرة، بمشاركة مختلف الجهات المعنية، لاستغلال القوافل الطبية داخل القرى والمناطق السكنية في ممارسة أنشطة ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية ودينية وتوعوية، تسهم في رفع مستوى الوعي لدى السيدات والبسطاء لمجابهة ختان الإناث.

وأشاد «عطية» بالدور الحيوي للمجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وبدور الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لجهودهم المبذولة في مجال شئون المرأة والطفل، مع نشر ثقافة الحماية والتمكين لأداء الدور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وتحقيق استراتيجية الدولة 2030.