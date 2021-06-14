«منع الميكروباصات».. ترسيم «الأتوبيس الترددي» أعلى الدائري خلال أيام

كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل، عن أعمال توسعة الطريق الدائري ، مشيرًا إلى أنها تسير على قدم وساق، والبدء في ترسيم وتخصيص المحطات أعلى الدائري لأتوبيسات الترددي السريع؛ لتكون بديلة للميكروباصات.

وأضاف المصدر، أنه من المقرر منع سير الميكروباص على الطريق الدائري آواخر ديسمبر 2021 ؛ ليكون مكانه الوقوف تحت الطريق الدائري، موضحًا أن الـ brt يتولى نقل الركاب.

وقال المصدر، في تصريحات لـ «الوطن»: « تخصيص حارتين في المنتصف على الطريق الدائري لسير الأتوبيسات الترددية العاملة بالغاز بواقع حارة لكل اتجاه، وسيكون هناك محطة قيام ومحطة وصول، مرورًا بمحطات عدة تُحدد خلال الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى عدم السماح مرة أخرى للميكروباص الصعود على الدائري، بدءًا من آواخر ديسمبر المقبل.

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنّ موعد وقف سير الميكروباص على الدائري سيكون في ديسمبر المقبل، وستكون الأتوبيسات الترددية السريعة بديلة للميكروباصات، ويُغطى الطريق بالكامل بشبكة كاميرات مراقبة لإحكام السيطرة المرورية عليه، موضحاً أن تطوير الطريق الدائري وتوسعته سيعمل على تخفيف الضغط المروري؛ ويربط 3 محافظات ببعض القاهرة والقليوبية والجيزة.

ولفت كامل الوزير، إلى أن الطريق الدائري سيصبح 7 حارات مرورية، فضلا عن توسعة كوبري المنيب إلى 8 حارات مرورية، ومنع سير الميكروباصات على الطريق الدائري بشكل نهائي، ليكون قاصرًا على السيارات الملاكي والأتوبيس الترددي السريع، إضافة إلى سيارات النقل خلال الفترة من بعد 12 بعد منتصف الليل حتى السادسة صباحًا.

وأوضح «الوزير»، أنه رُصد لتعويضات الطريق الدائري 4 مليارات جنيه، وصرف مليار و573 مليون جنيه للمواطنين، فالطريق الدائري من أهم الطرق في مصر، طوله 106 كيلومترات، وتوجد كثافة مرورية عليه في مسافة تصل إلى 12 كيلومترًا، منوهاً إلى أنه يتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، في جميع مناطق العمل، للحفاظ على جميع العاملين، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.