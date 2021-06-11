الطريق الدائري الإقليمي.. الأطول في الشرق الأوسط وشريان العاصمة

في التاسع من سبتمبر عام 2018، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطول طريق في الشرق الأوسط، وهو الطريق الدائري الإقليمي، ويبلغ طوله نحو 400 كيلو متر، ويربط الكثير من المدن، والطريق قضى على مشكلة التكدسات ببعض الأماكن، فهو طريق محيطي في مصر يحيط بالطريق الدائري الأوسطي، ويحيط بالطريق الدائري الإقليمي، للقاهرة الكبرى، وأصبح ذلك الطريق يربط بين الكثير من المدن خارج القاهرة.

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الطريق الدائري الإقليمي.. القصة الكاملة لإنشائه

ويعد الطريق الدائري الاقليمي، من أهم الطرق بمصر، ويمتد القوس الشمالي الغربي بالطريق الدائري الإقليمي من التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، حتى التقاطع مع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بطول 400 كيلو متر، ويربط 15 محافظة، ويشمل 4 حارات، بينما يضم القوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي، وتكلف مليارات الجنيهات، ويضم الكثير من الكباري والأنفاق، بدون أي تقاطعات، وأحدث سيولة مرورية، وتقليل حركة سيارات النقل الثقيل، فضلًا عن توفير وقت وتكاليف في مختلف الرحلات.

الطريق الدائري الإقليمي.. المداخل الرئيسية

ويضم الطريق الدائري الإقليمي، عددا من المداخل الرئيسية، هي مدخل الكيلو 43 طريق القاهرة - بلبيس، الكيلو 42 طريق الكريمات، الكيلو 49 طريق القاهرة - الإسماعيلية، الكيلو 55 طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، والكيلو 55 طريق القاهرة - السويس، والكيلو 56 طريق القاهرة - العين السخنة، ويضم مدخلا عند الكيلو 68 طريق القاهرة الإسكندرية - الصحراوي.

الطريق الدائري الإقليمي.. شريان العاصمة

يطلق على الطريق الدائري الإقليمي، شريان العاصمة، ويعتبر أهم مشروع طرق خلال العقود الماضية، يهدف للتخفيف من التكدس المروري داخل القاهرة عاصمة مصر، ويمر مسار الطريق بـ4 محافظات: «الشرقية، القليوبية، المنوفية، والجيزة»، بدءًا من بلبيس وانتهاء بتقاطعه مع طريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوي .