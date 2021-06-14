مواعيد قطارات مطروح القاهرة 2021.. تعرف على الخدمات والأسعار

تعددت مواعيد قطارات مطروح القاهرة 2021، تزامناً مع بدء مصيف مطروح، وزيادة الإقبال على مرسى مطروح والسفر إليها من القاهرة الكبرى، من المصطافين، وأعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح وبالعكس، عبر خط «المناشي – إيتاي»، وذلك في ظل التعاون بين وزارة النقل وهيئة تنشيط السياحة الداخلية، وتيسيراً على جمهور المصطافين اعتباراً من السبت المقبل 19 يونيو، حيث ستعمل قطارات سياحية ما بين نوم ودرجة أولى وثانية مكيفة بشكل يومي، على خط القاهرة - مرسى مطروح، وحتى نهاية موسم الصيف.

مواعيد قطارات مطروح القاهرة 2021.. تعرف عليها

وتستعرض «الوطن» خدمة مواعيد قطارات مطروح القاهرة 2021، بأرقام القطارات، وهي كالتالي:

- تشغيل قطار 939 / 940 بين القاهرة - مطروح بعدد 10 عربات مكيفة طريق المناشى وذلك بدءًا من يوم 19/6/2021.

- تشغيل قطار 943 / 942 بين مطروح والقاهرة بنفس التركيب طريق المناشى، وذلك من يوم 20/6/2021 ويستمر يوميا لحين صدور تعليمات أخرى.

- تشغيل قطار نوم رقم 773 / 772 القاهرة – مرسى مطروح طريق المناشى قيام القاهرة الساعة 22:35، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 19/6/2021 على أن يعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

- تشغيل قطار نوم رقم 775 /774 بين مرسى مطروح – القاهرة طريق المناشى قيام مرسى مطروح الساعة 19:30، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20/6/2021 على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويستمر لحين صدور تعليمات أخرى.

- استمرار تشغيل قطارى 1205 / 1206 و1209 / 1208 بتركيبهما وجدولهما الحالى وهى القطارات التى تعمل طوال العام.

أسعار تذاكر قطارات مطروح القاهرة 2021

وتختلف أسعار تذاكر قطارات مطروح القاهرة 2021، حسب الدرجة فى كل موعد، وهي كالتالي:

- سعر التذكرة للدرجة الأولى مكيف 190 جنيه للكوامل، و 95 جنيه للأنصاف.

- سعر التذكرة الدرجة الثانية 130 جنيه للكوامل، و 80 جنيه للأنصاف.

- سعر التذكرة للقطارات المميزة 50 جنيه.