خالد الجندي: فيروس كورونا جاء بسبب «البطر» على النعم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن حالة البطر على النعمة يكون فيها الإنسان غير قادر على صيانة النعمة لكونه زاهدا فيها فيتمرد عليها، كما أن كل مدمن لديه حالة بطر لكونه زهدا في الصحة فقرر تعطيل عقله وإزاحة تفكيره، مشددًا على أن الهروب من المشكلات ليس بتغيب العقل.

واستنكر «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، قيام الشباب بسباق هيسيتري بسياراتهم على الطرق السريعة، «دول زهقوا من النعمة ومن حياتهم وسياراتهم»، موضحًا أن العالم قبل ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، كان يعيش في حالة من البذخ الشديد.

وتابع الجندى: «قبل كورونا كان هناك سيارات من الذهب الخالص، ومن يقومون بإقامة حفل زفاف بتكلفة تصل لـ 100 مليون جنيه، مع استيراد مغنين وراقصات من الخارج بما يؤكد البطر على النعمة، كورونا من نتاج البطر على النعم»، موضحًا أن علاج البطر على النعم هو مصاحبة أهل الله من العباد والفقراء، لأنها تكسر القلب وتشعر بالنعمة وتحفظ للنفس هيبتها وتربط الإنسان بعبادة الشكر.