خالد الجندي: البعض يستخدم آيات القرآن خطئا في التراشق اللفظي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إنه عاقد العزم على إصلاح بعض المفاهيم المغلوطة عند الأشخاص في تفسير القرآن الكريم، لافتا إلى أنه سيبدأ من الخميس المقبل إيقاف تفسير القرآن الكريم وسيتجه إلى شرح الفقه الخاص بالفقهاء الأربعة لدى المسلمين من أجل التعريف بكل فقه ورأيه في بعض القضايا المعاصرة.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن الاختلاف أمر ضروري لتلقي العلم، مبينا أن الناس تعودوا على فهم الرأي الواحد، وهذا خاطئ لأن ذلك يجعل هناك قصور في الفهم، مما جعل الآيات وسيلة عراك بين الأشخاص، ويستخدم القرآن كنوع من أنواع السب، فمثلا يستخدم البعض أية (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام) ويرسلها لبعض الناس ويتهمهم بأنهم جاهلون متابعا: «ده ميصحش».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «لما بقعد في جلسات التصالح الزوجي ألاقي الراجل يقول الخبيثات للخبيثون ودي متستهلنيش وهي تقول الخبيثون للخبيثات وهو يستاهل يتجوز واحدة تانية، وكل شيء يروح لشبهه والطيور على أشكالها تقع، وكده استخدام الآيات في التراشق اللفظي».

وأكد الجندي، أن كل شخص يجب أن يعرض نفسه على آيات القرآن ليصنف نفسه ضمن فئة المؤمنين أو المذنبين، لأن القرآن يوضح صفات الفئات المؤمنة وصفات فئات أخرى.