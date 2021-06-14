عبد الغفار أمام النواب: توجيهات رئاسية بتعزيز التعاون داخل أفريقيا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة المصرية مهتمة بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في كل المجالات، ومنها ملف التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف عبد الغفار، خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، مساء اليوم، لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الشأن الأفريقي، أنه «لدينا مسودة كاملة للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ونستطيع تبني الاستراتيجية الأفريقية للذكاء الاصطناعي، ونكون مرجعا لها، وتقدمنا بطلب للاتحاد الأفريقي للمشاركة في وضع الاستراتيجية الأفريقية، وعلى أتم الاستعداد للتعاون».

وأوضح وزير التعليم العالي، أن إجمالي المنح المصرية المخصصة لدول القارة الأفريقية بلغ 2083 منحة مقسمة إلى «1350منحة في المرحلة الجامعية و686 منحة لمرحلة الدراسات العليا و47 منحة لدراسة اللغة العربية»، موضحا أن الوزارة قدمت من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا جوائز سنوية للشباب المبدعين والباحثين الأفارقة لدعم عملية البحث العلمى والابتكار، وقد تم الإعلان عن فوز عدد 2 باحثين أفارقة ضمن شباب العلماء الأفارقة بجوائز الدولة بمصر.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن المراكز البحثية تسخر إمكانياتها للتواصل مع الباحثين الأفارقة لإجراء مشروعات بحثية مشتركة، خاصة فى مجالات الصحة، والطاقة، والزراعة، والمياه، إضافة لوجود 4 معاهد وكليات للدراسات الأفريقية بالجامعات المصرية، حيث تمت الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفروأسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، وتم تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج في السودان وتشاد، فضلاً عن قيام كليات الطب المصرية بتنظيم قوافل طبية لأفريقيا، مؤكدا أن الطلاب المصريين ليسوا معزولين عن الطلاب الأفارقة، وأنه يوجد تواصل بينهم.

من جانبها، أوصت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بالتنسيق بين الوزارات المختلفة في جهود التعاون والانفتاح على القارة الأفريقية، وطالب أعضاء اللجنة، بالتعاون بين الجامعات المصرية والجامعات في الدول الأفريقية، وتعاون بينهم في الأبحاث المشتركة، ووضع قواعد بيانات للطلاب الأفارقة، وآلية للتواصل مع الخريجين الأفارقة، وانخراط الطلاب المصريين مع الطلاب الأفارقة، والتعاون مع أفريقيا في البحث العلمي، وزيادة ميزانية البحث العلمي.