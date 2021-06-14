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محمود مسلم

وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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الوطن
05:41 م | الإثنين 14 يونيو 2021
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، صدور عدة قرارات جمهورية، بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور حسان حمدي عبدالرحمن نعمان، نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث.

الدكتور محمد أحمد ماضي أحمد، عميدًا لكلية فنون تطبيقية جامعة بني سويف.

الدكتور رجب كامل محمد محمود، عميدًا لكلية تربية رياضية جامعة الوادي الجديد.

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