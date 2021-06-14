الجندي: من لا يحمد الله على نعمة الوطن والجيش والرئيس «مبطر» على النعم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك دول كانت تتصدر المشهد في المال والسياحة والبترول، الآن أصبح أهلها في معسكرات الإغاثة، لافتًا إلى أن هذا الأمر، يستدعى أن نشكر ونحمد الله على نعمة الوطن والرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن لا يفعل ذلك، مصاب بالبطر على النعم.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، «اللهم لك الحمد على نعمة الوطن والرئيس والجيش والشعب، ومن لا يحمد الله على هذه النعم سيحاسب عليها، مفيش نعم أكثر من أننا نلاقي التنمية فى كل مكان، وكان مخطط لمصر تكون فى معسكرات الاغاثة، لذلك كان دعاء الصالحين اللهم عرفنا نعمك بعدم زاولها».

وحذر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من انتشار البطر على نعم الله، بين بعض الشباب، موضحا أن البطر هو حالة الملل من النعمة، وعدم الاعتراف بفضل الآخر، «البطر وهو ملل النعمة يصيب بعض أولادنا، لأنه لم يتعب ويكد ويلقى معاناة فى حصوله عل النعمة، لأن بدأ حياته شقته وعربيته من الثانوية العامة، كل أموره موجودة».

وتابع: «بالتالى لن يقدر قيمة النعم، لذلك نسب الطلاق وخراب البيوت تكون بسهولة، وكمان يعملوا سباق على الدائري ده بطر على النعمة، وبالتالى تنتج كوارث فى المجتمع».