«الطرق والكباري»: الصعود إلى الدائري بـ«السلالم الكهرباء» في أكتوبر

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن المواطنين سيصعدون بالسلالام الكهرباء إلى الدائري، لركوب الأتوبيس الترددي بديل «الميكروباصات»، والتي ستقف في تقاطعات معينة على الدائري، مشيرًا إلى أن هذا التغيير سيبدأ في أكتوبر المقبل بعد بناء محطات انتظار للأتوبيسات.

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc »، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الدولة تخطط لمرور أتوبيس ترددي حديث عند تقاطعات الدائري عقب تطوير الدائري وستسير هذه الأتوبيسات في حارة مخصصة لها على الدائري مع منع سير الميكروباصات لمنع عشوائية الميكروباصات التي تعطل الطريق وتسبب عدد كبير من الحوادث، موضحًا أن الهيئة تطور مناطق على الكوبري الدائري تشمل الطريق المتجه إلى محافظة الإسكندرية وكذلك منطقة المريوطية، خاصة أنهما شهدتا كثافات مرورية الفترة الماضية، لذا عملت الدولة على حل هذه الكثافات.

وأشار رئيس هيئة الطرق والكباري إلى أن الأتوبيسات الجديدة ستكون صديقة للبيئة وتعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، ولن تكون مكلفة خاصة أن الدولة تقوم بدراسة حالية من أجل الوقوف علي عملها بسعر مناسب، لافتًا إلى أن الدولة لن تسمح بمرور سيارات النقل في النهار على الطريق الدائري لأنها تؤثر على حركة سير السيارات في الصباح لذا سيقتصر مرورها في المساء فقط.

وبيّن رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطريق الدائري لأنه يربط بين 3 محافظات هي الأكثر كثافة، ويتم متابعة سير الدائري على مدار الساعة من جانب الدولة لتيسير حركة المرور عليه.