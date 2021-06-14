رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. الرئيس يطلع على مخطط إنشاء أول مصنع لدباغة الجلود بالشرق الأوسط

كتب:

محمد أبو عمرة
07:26 م | الإثنين 14 يونيو 2021
الرئيس خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء ووزير الاسكان

الرئيس خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء ووزير الاسكان

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطلع على المخطط التنفيذي لإنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا، من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود، وتحويلها إلى أسمدة عضوية، ومنتجات صديقة للبيئة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الإيطالية.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي في شرم الشيخ

الرئيس السيسي: سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان

مدبولي: توجيهات دائمة من الرئيس السيسي بالتعاون مع الأشقاء في السودان

رئيس المحكمة الدستورية: الرئيس السيسي أول من نبه عن خطر الإرهاب