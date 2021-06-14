عاجل.. الرئيس يطلع على مخطط إنشاء أول مصنع لدباغة الجلود بالشرق الأوسط
كتب:
محمد أبو عمرة
07:26 م | الإثنين 14 يونيو 2021
الرئيس خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء ووزير الاسكان
قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطلع على المخطط التنفيذي لإنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا، من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود، وتحويلها إلى أسمدة عضوية، ومنتجات صديقة للبيئة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الإيطالية.