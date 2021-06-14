شكري لـ«الجزيرة»: لدينا أدوات عديدة للحفاظ على مصالحنا المائية

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تعتمد في ملف السد الإثيوبي، على الإطار التفاوضي الأفريقي، ونعتمد على حكمة رئيس الكونغو الديمقراطية، وأيضًا المجتمع الدولي، ممثل في الدول العربية ومجلس الجامعة، وأيضًا مجلس الأمن، وسبق ولجأنا إلى مجلس الأمن، وكانت أول تناول للمجلس للقضية مرتبطة بالمياه والحقوق الخاصة بالأنهار العابرة للحدود.

وأضاف «شكري»، خلال حواره على شاشة «الجزيرة»، أن هذا الأمر يُجسد أهمية هذه القضية، ليست فقط بالنسبة لمصر والسودان، ولكن على المستوى الدولي مما تُنبأ به القضية، من تصعيد وتوتر في العلاقات في شرق أفريقيا، وما قد يتبع ذلك من انتشار هذا التوتر وتداعياته السلبية، أن يؤدي إلى ضرورة اتخاذ المجلس قرارات إذا ما طُلب انعقاده.

وأوضح وزير الخارجية، أن هذا أمر وارد في ضوء استمرار الأعمال الأحادية من إثيوبيا، القضية مرتبط بقضية وجودية مثل قضية المياه بالنسبة لمصر، ومصر والسودان لديهما أدوات عديدة، إذا ما اضطرت أن تحافظ على مصالحها وسنقوم بذلك، مؤكدًا أن مصر دولة صحراوية في المقام الأول، و95% من أراضيها صحراء.

وتابع: «بالتالي الشعب المصري الذي يزيد قوامه عن الـ100 مليون نسمة، يعتمد اعتماد كلي على مورد مائي، لا يُوفي باحتياجاته، إنما يُنفق في سبيل احتياجاته المائية من حيث الإدارة الرشيدة لمواردة المائية ونظم الري، والحفاظ على المياه وتدويرها، لثلاث مرات، وأيضًا الاستثمارات في الوسائل البديلة مثل التحلية وغير ذلك».