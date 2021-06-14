لمستخدمي «أندورويد».. تطبيق يمكنه تشغيل «واتساب» لرقمين على هاتف واحد

يمتلك العديد من الأشخاص رقمين خاصين بهم، وفي العديد من الأحيان يكون الرقمان في هاتف واحد، أحدهم للعمل والآخر شخصي، وفي أحيانٍ قد يحتاج الشخص إلى تشغيل تطبيق واتساب WhatsApp للرقمين.

وقالت البوابة العربية لأخبار التقنية «aitnews»، إن «في السباق كان الجميع يريدون معرفة كيفية تشغيل واتساب WhatsApp عبر رقمين، والآن أصبح ذلك ممكنا في جميع هواتف أندورويد، وهذا لأن الشركات أصبحت تضع خاصية التطبيقات المزدوجة في نسختها المعدلة من نظام أندورويد».

ووفق البوابة العربية لأخبار التقنية، تستطيع تشغيل التطبيقات المزدوجة على هواتف أندورويد عبر تطبيق يدعى بيرسونال اسبيس Parallel Space، وهو أحد أقدم التطبيقات التي قدمت التطبيقات المزدوجة، ويقوم بعمل نسخة ثانية من هاتفك بالكامل، ويمكنك عبر هذه النسخة تثبيت أي تطبيق ترغب فيه.

وهذا يعني أنك تستطيع استخدام تطبيقين «فيسبوك» أو تطبيقين للألعاب عبر Parallel Space، ولكن لا تستطيع تشغيل أكثر من حساب واحد داخل تطبيق Parallel Space، وذلك لأن استخدام التطبيق أشبه باستخدام هاتف ثانٍ داخل هاتفك الرئيسي، وهذا يعني أنك تستطيع تشغيل كل شيء عبر هذا الهاتف الثاني.

وتوجد بعض التحديات عند استخدام Parallel Space لعمل نسخة ثانية من التطبيقات، وأهمها هو استهلاك البطارية المرتفع، حيث يستهلك الكثير من بطارية هاتفك.

وتحتاج لإبقاء التطبيق مفتوحا طوال الفترة التي تستخدم فيها الحسابات الموجودة بداخله.

وربما تواجه بعض المشاكل مع سرعة الهاتف عند استخدام Parallel Space، وهذا لأن التطبيق يستهلك الكثير من موارد الجهاز.

ولذا تحتاج إلى هاتف ذو مواصفات قوية حتى تتمكن من استخدامه لفترات طويلة.

ويمكنك استخدام حساب ثاني في «واتساب» عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- القيام بتثبيت تطبيق Parallel Space عبر متجر «جوجل بلاي».

- عندما تقوم بتشغيل التطبيق للمرة الأولى فإنه يطلب منك مجموعة من الصلاحيات تأكد من إعطائها له.

- ستجد في الصفحة الرئيسية مجموعة من الاختيارات للتطبيقات المثبتة على هاتفك ويمكنك استنساخها داخل Parallel Space والحصول على نسخة مزدوجة منها.

- بعد أن تنتهي من اختيار التطبيقات التي ترغب في استنساخها قم بالضغط على Add To Parallel Space.

- ثم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق، وتجد هنا جميع التطبيقات التي قمت بعمل نسخة منها.

- يمكنك تشغيل التطبيق المستنسخ وتسجيل الدخول إليه حتى تستخدمه كأنه هو التطبيق الوحيد لديك.

- لا يمكنك استخدام تطبيق Parallel Space مع هواتف آيفون ولا توجد نسخة من التطبيق لهم حتى الآن.