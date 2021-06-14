أنقذ حياة لاعب كرة قدم.. كل ما تريد معرفته عن CPR

تعرض اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، لتوقف عضلة القلب خلال مباراة منتخب بلاده الدنمارك ضد فنلندا، وهو ما تسبب في توقف المباراة، وظهرت قدرة زملائه على إنقاذ حياته، من خلال استخدام CPR، أو الإنعاش القلبي الرئوي، وهو ما تسبب في إنقاذ حياته.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، كل ما تريد ما عرفته عن CPR أو الإنعاش القلبي الرئوي، لإنقاذ حياة من يتعرضون لأزمة قلبية، وذلك بحسب تصريحات الدكتور أحمد رمزي استشاري طب المناطق الحارة، والمدرب المعتمد للاسعافات الأولية بمؤسسة الهلال الاحمر، وذلك في السطور التالية.

ما هو CPR أو الإنعاش القلبي الرئوي

الانعاش القلبي الرئوي، واحد من طرق الإسعافات الأولية والتي يتم استخدامها خلال الحالات الطارئة -مثل النوبة القلبية أو شبه الغرق- التي يتوقف تنفس المصاب أو نبضه.

توصي جمعية القلب الأمريكية، ببدء الإنعاش القلبي الرئوي بالضغطات القوية والسريعة على الصدر، ويتم الضغط باستخدام اليدين فقط، في حالة إجراء الإنعاش القلبي الرئوي من غير المدربين والمسعفين على حد سواء.

خطوات إجراء CPR الإنعاش القلبي الرئوي

ويمكن إجراء CPR أو الإنعاش القلبي الرئوي عن طريق اتباع هذه الخطوات

اجعل الشخص مستلقيًا على ظهره فوق سطح ثابت.

اجلس على ركبتيك بجوار رقبة الشخص وكتفيه.

ضع أسفل راحة إحدى يديك على منتصف صدر الشخص المصاب بين حلمتي صدره.

وضع يدك الأخرى على طرف اليد الأولى.

أبقِ مرفقيك مستقيمين واجعل كتفيك أعلى يديك مباشرةً.

ادفع الصدر إلى الأسفل (اضغط) لمسافة لا تقل عن بوصتين (5 سنتيمترات تقريبًا) ولا تزيد عن 2.4 بوصة (6 سنتيمترات تقريبًا).

استخدم وزن جسمك كله (لا ذراعيك فقط) عند إجراء الضغطات.

اضغط بقوة بمعدل من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

استمر في الإنعاش القلبي الرئوي حتى تظهر علامات على الحركة أو يتولى طاقم الطوارئ الطبية المسؤولية.