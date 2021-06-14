عاجل.. مصرع صديقين وإصابة ثالث في حادث بكفر الشيخ

شابان لم يتخطى عمرهما 26 سنة، جمعتهما الصداقة والجيرة لسنوات طويلة، ثم فوجئ أهالي منطقة «العزبة الجديدة»، التابعة لمدينة كفر الشيخ، بمنشور متداول عبر جروبات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يفيد بوفاتهما معاً، حيث جمعتهما الصداقة والجيرة والموت، إثر حادث أليم تعرضا له مع صديقهم الثالث، بإحدى مناطق القاهرة، وجرى نقل جثمانيهما وصديقهما المصاب إلى مستشفى الشروق العام.

«الشباب دول اللي عملوا حادثه منذ ساعة في القاهره من كفر الشيخ العزبة الجديدة، توفى اثنان، وفي حالة الآن داخل العنايه المركزة بالقاهرة، كسر في الجمجمة، اللي توفى محمد هشام الشافعي، ومكارم محمد عباس، واللي اتصاب طارق الشافعي، الجثتان والمصاب في مستشفى الشروق بالقاهرة، اللي يقدر يوصل لأهاليهم يبلغنا»، كان ذلك المنشور المتداول على «فيسبوك»، وسرعان ما علق عليه الكثير من شباب المنطقة، حيث أفادوا بأنهم أبلغوا ذوي الشابين، وأنهم في طريقهم للمستشفى.

وتحولت صفحات «فيسبوك» لدفتر عزاء مفتوح للشابين والدعاء لصديقهما الثالث، حيث أكد «أحمد السيد»، صديق الشاب «مكارم»، أنه سيجرى دفن جثماني الشابين فور وصولهما من القاهرة، مشيراً إلى أن صديقهما الثالث في الرعاية المركزة، ولم يعرف سبب وقوع الحادث.

وخيم الحزن على أهالي قرية العزبة الجديدة، بعد وفاة الشابين، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، وفق «عامر محمد»، الذي أكد أنهم «كانوا رايحين مشوار والعربية اتقلبت بيهم فاتفحمت، دا كل اللي اعرفه».

وقبل أيام من وقوع الحادث، كتب الشاب «مكارم»، أحد المتوفين، على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» قائلاً: « يارب لا أعلم ساعة وفاتي، ولا أعلم متى ستفصل روحي عن جسدي، يارب اغفر لي، يارب اغفرلي، يارب سامحني، يارب أنت الكريم والرزاق فارزقني جنتك من دون حساب، في القبر أو النار، ثقتي بك كبيرة كبيرة جداً، يارب لا أحد يعلمها سواك، يارب لا أريد الدنيا، بل أريد الخلود في جنتك».

ولم ترد أي بلاغات بوفاة الشابين أو إصابة صديقهما الثالث إلى مديرية أمن كفر الشيخ، نظراً لوقوع الحادث في نطاق محافظة القاهرة.