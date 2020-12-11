"كريم" و"كيرلس" جمعتهما الصداقة والشراكة في عربة "شارع 10" للمشروبات

صداقة قاربت على الخمس سنوات جمعت "كيرلس" و"كريم"، أبناء مركز ببا جنوب بني سويف، دخلا منازل بعضهما وتناولا الأكل سويا، ذاقا طعم الفرح والحزن مع بعضهما، وقررا أن يجمعهما مشروع واحد، ليكملا الصداقة بالعمل، ويفتتحان عربة للمشروبات والمأكولات السريعة ويطلقان عليها "شارع 10"، على غرار فيلم "كراكون في الشارع" من تصميم وإنشاء أحدهما.

وفي أحد شوارع مدينة ببا جنوب بني سويف، يقف الشابان "كريم وكيرلس"، داخل عربة خشبية ذات ألوان متناقسة ما بين البرتقالي والأخضر، يرفعان عليها اسم "شارع 10"، حيث اختار الصديقان موقعا لعربة المشروبات الخاصة بهما بعد استخراج جميع التراخيص القانونية اللازمة لذلك، ويبدأن في العمل، حيث يقول " كريم": "ظللت طيلة 3 سنوات عملت فيها في المقاهي عقب انتهاء دراستي، أفكر في مشروع يكون خاصا بي أنا وصديقي كيرلس، إلا أننا لا نملك المال لبداية أي مشروع، ثم أتت فكرة إنشاء كافيه على عربة يتم تصميمها خصيصا لنا، وبالفعل عرضت الفكرة على صديقي كيرلس الذي يعمل نجارا، والذي أبدى إعجابه بها تماما، وشرع في التصميم إلا أن رأس المال لتنفيذ المشروع كان عقبة أمامنا، وبالفعل تقدمنا للحصول على قروض وسلف إلا أن استطعنا توفير مبلغ مالي قدره 75 الف جنيه وبدأ صديقي في التنفيذ".

وتابع: "انتهى صديقي من تنفيذ المشروع بأيديه لمدة قاربت على الثلاث شهور لم نرى النوم في أي يوم منهم أكثر من ثلاث ساعات، وبالفعل انتهينا من التنفيذ، واخترنا اسم شارع 10 للمشروع ليكون بداية لإنشاء 10 فروع لمشروعنا، وإن شاء الله سنحقق حلمنا، وأثناء ذلك سعينا في تنفيذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من تراخيص وسجل تجاري وضرائب وكهرباء ومياه وغيرها، وقبلها توجهنا إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ورئيسها المحاسب هاني الجويلي، والذي وقف جوارنا وشجعنا، وكانت دفعة قوية لنا".

ويقول الصديق الثاني "كيرلس": "فور عرض كريم الفكرة علي انبهرت بها وأصريت على تنفيذ المشروع، أولا لأننا أخوة وأصدقاء ويكون بيننا رابط آخر يجمعنا هو رابط العمل، حتى أن رد فعلي أسرتي زادتني قوة لأنهما عبروا عن سعادة كبيرة بالشراكة لأنهم يعلمون صديقي كريم جيدا، وبالفعل جهزنا المكان في وقت لم يتجاوز الثلاثة أشهر من نجارة وطلاء وكهرباء على أيدينا، وبالفعل عقب افتتاح المشروع وجدنا ترحيبا من الجميع سواء مسؤولين أو شباب أو مواطنين"، لافتا إلى تقديم الكافيه المشروبات الساخنة من القهوة والشاى وغيرها من المشروبات وكذلك العصائر، بالإضافة إلى بعض المأكولات الطازجة وبأسعار رخيصة وفى متناول الشباب والطلاب.