علي جمعة عن علاقة الحسد باللون الأزرق: خرافة ليست في الدين «فيديو»

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا شعر أحد بأن أصابته عين أو حسد، فيجب أن يذكر الله، مؤكدا أن الربط بين الحسد واللون الأزرق، هو مجرد خرافة لا أصل لها في الدين.

وقال جمعة: «محض الذكر ابتداء من قوله الله، كذكر، ويا الله، كدعاء، ويقرأ المعوذتين أو الفاتحة أو آية الكرسي كل هذه الأشياء محصنات»، بحسب تعبيره كأحد أسباب الوقاية من الحسد.

الحسد وإصابة العين

وأشار المفتي السابق في فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: لدينا مرحلة تحصين قبل العين، وهي أن يقرأ شخص ورد يومي 11 مرة، عبارة عن سورة الإخلاص، وهو لن يصاب بالعين، وهناك بعض الأدعية واردة عن سيدنا رسول الله منها «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت توكلت عليك وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله علت كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم».

وأوضح المفتي السابق، أنه لا يقول هذه الأدعية والأذكار حينما يصبح، ويصيبه سوء أبدا حتى يمسي ولا يقولها إنسان حين يمسي ويصيبه سوء أبدا حتى يصبح، وتابع قائلا «قالها أحد الصحابة عندما سمعها من النبي، فقيل له إن السوق الذي به دكانك قد احترق، قال لهم توكلنا على الله وأكد لهم أن دكانه لم يحترق، فإذا الله حرق السوق كله عدى دكانه.

اللون الأزرق والحسد

وفي إجابة على سؤال حول اللون الأزرق وعلاقته بالوقاية من الحسد، باعتباره تخطف نظر الحاسد له، فلا يركز مع الشخص الخائف من الحسد، قال جمعة إنها مسألة تحتاج إلى تجريب وتسجيل، فالمنهج العلمي قائم على التجربة والمشاهدة والاستنتاج، وأن الفرق بين العلم والخرافة التجريب مع الملاحظة والمشاهدة والتسجيل والاستنتاج.

وتابع قائلا «لكن هذه الأشياء ليست واردة في الإسلام وإذا أردت تحويلها إلى تجريب أدخلها إلى المعمل وإلا ستظل خرافة».