مها أحمد تتجاهل أزمتها مع السقا وكرارة بـ «عين زرقاء»: بخاف من الحسد

تجاهلت الفنانة مها أحمد، الجدل الذي سببته بعد هجومها على بعض الفنانين في منشور سابق، فقامت بنشر صورة بها عين زرقاء ومقولة (بسم الله ماشاء الله)، وعلقت عليها قائلة «بحبها وبتفاءل بيها قوى، بتبعد أى عين شريرة، أيوه بخاف من الحسد قوى».

مها أحمد تهاجم كرارة والسقا

وكانت مها أحمد هاجمت النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، خلال منشور عبر حسابها على «فيسبوك».

وكتبت الفنانة مها أحمد في منشورها «عوضي على الله، دى الجملة اللى دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا».

وأضافت: «النجم الأولاني بينى وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض أنه عارف قيمتى الفنية وعارف إنى إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبى وباعني رغم إن الكل عارف إنى زي أخته.. ندل».

وتابعت : «التانى كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يا أستاذة، نزلت من نفسى وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هى الحوجة مرة، رد وقالى الدور بينادي صاحبه طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسى وعشت أسود أيام حياتى عياط واكتئاب وقلت عوضى عليك يارب».

وواصلت: «تمر الأيام والاتنين يعملوا ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوى تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبرة، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها وهما (مخدماتية للأستاذة)».

واختتمت مها أحمد منشورها المثير للجدل: «يمهل ولا يهمل، ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللى مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحة بلاش تتشطروا على اللى كان بينكم وبينهم عيش وملح، بلاش تتشطروا على أساتذتكوا. عوضنا على الله. يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا».