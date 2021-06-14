تعرف على موعد صدور فيلم العارف: بطولة أحمد عز وأحمد فهمي

يترقب قطاع كبير من الجمهور، موعد صدور فيلم العارف، للفنان أحمد عز والفنان أحمد فهمي، لاسيما بعدما شهد فترة طويلة من التأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو ما كشفه الفنان محمود حميدة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك».

وقال حميدة: «الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم».

موعد صدور فيلم العارف.. 14 يوليو في السينمات

وتابع بشأن موعد صدور فيلم العارف، قائلًا: «أنا مش بعيد.. الدور على مين؟.. العارف.. يوم 14 يوليو في السينمات».

وكان الفنان أحمد فهمي، قد آثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، قبل الإعلان عن موعد صدور فيلم العارف، حيث زعم سرقة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلا أنه تبين فيما بعد، أنّ الصفحة لم تتعرض للسرقة، بينما جاء ذلك في ضوء الحملة التسويقية للفيلم.

«العارف» من بطولة النجم أحمد عز، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص وركين سعد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء.

أحمد فهمي يتحدث عن دعمه لـ هنا الزاهد

وكان الفنان أحمد فهمي، قد كشف عن كواليس التعاون مع زوجته الفنانة هنا الزاهد في مسلسلها الأخير «حلوة الدنيا سكر»، قائلا: «مقدرش أقولها لا أبدا».

وأضاف «فهمي» خلال ندوته الأخيرة بالـ«الوطن»: «كنت قلقا بشأن ظهوري مع هنا الزاهد، وكنت لا أريد أن يقول أحد أنني ظهرت معها، فهي لازالت صغيرة في العمر، وأمامها مستقبل كبير، لذلك ظهرت في مشهد واحد بدون أي كلام».

وتابع الفنان: «على الرغم من أنها إذا طلبت مني أن أظهر في 5 حلقات كاملة سأكون موجود بدون أجر، لكن هذا تفكير ذكي من كريم أبو ذكري، بأن أكون قد شاركتها في نجاحها، ولكن لم يكون ظهوري مؤثرا، وبعيد عن أنها زوجتي أعتقد أن هنا بعد 4 سنوات ستكون في مكان مختلف».