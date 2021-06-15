«الشباب» تطلق البرنامج التدريبي «Nation Builders» مع السفارة الأمريكية

تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطلائع، إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي «Nation Builders»، بالتعاون مع السفارة الأمريكية ومؤسسة Nation Builder، خلال الفترة من (13-16) يونيو الجاري، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، والجدير بالذكر أن هذا هو التعاون الثاني مع السفارة الأمريكية.

أهداف البرنامج التدريبي «Nation Builders»

يهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالمهارات الداخلية لديهم، واكتشاف مواهبهم والتدريب على القيادة بشكل فعال ووصف وفهم القدرات الطبيعية للفرد وتطبيقها على المهام اليومية، لتحقيق الأهداف وخلق جيل قادر على اكتشاف ذاته وقادر على التغيير الإيجابي في ذاته ومجتمعه، وكيفية العمل بانسجام مع فريق العمل، كما يسعى إلى التمييز بين الموهبة والمعرفة والذكاء والمهارة والقدرة التي يمتلكها الفرد.

تبادل النقاشات الحوارية حول أساسيات البرنامج ونبذة عن أساسيات القيادة

وكانت وزارة الشباب قد أطلقت المرحلة الأولى من البرنامج شهر أبريل الماضي، من خلال لقاء تعارف بين الطلاب المصريين والطلاب الأمريكيين بقيادة Mr Mason West وتبادل النقاشات الحوارية حول أساسيات البرنامج ونبذة عن أساسيات القيادة عبر برنامج زووم، بهدف تقديم برنامج قيادي شامل لتنمية المهارات القيادية والتفاوض، وتغطية أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالشباب.

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى لم تقتصر فقط على التدريب النظري ولكن اشتملت على ورش نظرية وتدريب عملي، وصولا إلى المرحلة الثانية بالبرنامج والتي تشتمل على مشاركة المتدربين في المؤتمر النهائي عن القيادة والذي سيتم انعقاده خلال يونيو الجاري على مدار 3 أيام متتالية لعرض المشروعات وعقد المنافسة بين المشاركين.

وتأتي المرحلة الثالثة للبرنامج باستئناف التدريب مرة أخرى عبر برنامج ZOOM لاستئناف التدريب والمشاركة في مسابقة بين المشاركين الأمريكيين والمصريين واختيار 5 فائزين بالمسابقة للسفر للولايات المتحدة الأمريكية للتبادل الثقافي حول محور القيادة.

وقال سفير الولايات المتحدة بالقاهرة جوناثان كوهين إن الولايات المتحدة استثمرت منذ عام 1978 أكثر من 350 مليون دولار في المنح الدراسية وفرص التبادل وبرامج التدريب للشباب المصري.

وأضاف أن هذا مكَّن الشباب المصري من أن يصبحوا قادة أفضل قادرين على حل المشكلات في مواجهة التحديات العالمية، ويعد برنامج «Nation Builders» مساهمة مهمة في هذا الإرث.