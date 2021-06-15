حكومة الاحتلال الجديدة تستفز الفلسطينيين بـ«مسيرة الأعلام» بالقدس

أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، «مسيرة الأعلام» للقوميين اليهود في القدس المحتلة، في خطوة تخاطر بتأجيج التوتر مع الفلسطينيين بعد ساعات من تسلم نفتالي بينيت منصبه كرئيس للوزراء.

وخلال مراسم التلويح بالأعلام المقررة، اليوم، ستسير مجموعات يمينية متطرفة في البلدة القديمة المسورة في القدس الشرقية وحولها، فيما لا تزال التوترات شديدة في تلك المنطقة منذ القتال الذي استمر 11 يوما بين إسرائيل والفلسطينيين في مايو الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ودعت الفصائل الفلسطينية إلى يوم غضب ضد المسيرة بينما ما زالت ذكريات الاشتباكات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي حية منذ الشهر الماضي في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة وفي حي الشيخ جراح حيث تواجه عائلات فلسطينية التهجير القسري.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إن ذلك يمثل «استفزازا لأهلنا وعدوانا على القدس والمقدسات».

وأقر وزير الأمن الداخلي الجديد عومير بارليف، بعد الاجتماع مع قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي وغيره من مسؤولي الأمن، المسيرة، وقال إن الشرطة مستعدة بشكل جيد، وقال بيان تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلا عن بارليف: «تبذل جهود كبيرة للحفاظ على النسيج الحساس للحياة والأمن العام».

صحيفة إسرائيلية: إدارة بايدن تخطط لتعيين هادي عمرو قنصلا عاما للشؤون الفلسطينية

من جانبها، قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لتعيين مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، قنصلا عاما للشؤون الفلسطينية.

وأشارت مصادر دبلوماسية للصحيفة الإسرائيلية، إلى أن عمرو سيشغل منصب القنصل الأمريكي في القنصلية الأمريكية في مدينة القدس، والتي أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن نهاية الشهر الماضي عن إعادة فتحها.

ويعتبر عمرو شخصية رئيسية وراء سياسات إدارة بايدن تجاه إسرائيل وفلسطين، بما يشمل إعادة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين دون قيد أو شرط، كما تم إرساله من قبل الإدارة الأمريكية لتسهيل خطوات التهدئة خلال التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.