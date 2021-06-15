بايدن يدعم جهودا في الكونجرس لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها تدعم جهودا في كونجرس بلادها لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 والذي سمح بالحرب في العراق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت الإدارة الأمريكية في بيان: «تؤيد الإدارة إلغاء تفويض 2002 حيث لا يقتصر اعتماد الأنشطة العسكرية الحالية للولايات المتحدة على تفويض 2002 فحسب كأساس قانوني محلي، كما أن إلغاء التفويض لن يكون له تأثير يذكر على العمليات العسكرية الراهنة».

إدارة بايدن: الرئيس الأمريكي ملتزم بالعمل مع الكونجرس لضمان إلغاء التفويضات القديمة

وشددت إدارة بايدن، على أن الرئيس الأمريكي، ملتزم بالعمل مع الكونجرس لضمان إلغاء التفويضات القديمة واستبدالها بإطار ضيق محدد لضمان استمرار البلاد في حماية نفسها.

ومنح دستور الولايات المتحدة، سلطة إعلان الحرب للكونجرس، لكن تلك السلطة تحولت تدريجيا إلى الرئيس بعد أن أقر الكونجرس تفويضات، لا تزال سارية حتى الآن، باستخدام القوة العسكرية مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم «القاعدة» الإرهابي بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع على تشريع قدمته النائبة الديمقراطية باربرا لي لإلغاء تفويض حرب العراق الذي مضى عليه 19 عاما، فيما لم ترد بعد أنباء عن موعد نظر مجلس الشيوخ في الأمر.