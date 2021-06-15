معيط: عجز الموازنة يصل لـ475 مليار جنيه.. نصف ما كان منذ 7 سنوات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تقديرات الوزارة للموازنة بأن مصروفاتها ستبلغ 1837.7 مليار جنيه مصري وأن الإيرادات ستبلغ 1365 مليار وأن العجز سيصل لـ475.5 مليار جنيه.

وأوضح معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه عند قسمة العجز على الناتج المحلي الإجمالي المتوقع العام المقبل ستصل النسبة لـ6.7% من إجمالي ما ينتجه المجتمع، لافتًا إلى أنه منذ 7 سنوات وصل عجز الموازنة لـ12.5% وأن نسبة العجز وصلت لنصف ما كانت عليه من 7 سنوات.

وأشار إلى أن الإيرادات وصلت لـ3 أضعاف ما كانت عليه منذ 7 سنوات والمصروفات 2.5 ضعف ما كانت عليه منذ 7 سنوات، متوقعًا أن تغطي الإيرادات المصروفات المتوقعة وأن يكون هناك فائض أولي بإجمالي 104 مليارات جنيه بنسبة 1.5% وأنه سيتم استخدامهم لسداد جزء من خدمة الدين على أن يتم اقتراض الجزء الباقي.

وأكد معيط أن الموازنة هذا العام تشهد زيادات في المرتبات والمعاشات حيث سيتم زيادة المعاشات بنسبة 13% واستثمارات في البنية التحتية بقيمة 358 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الاستثمار في مصر من 6 سنوات بلغ 60 مليار وتضاعف 6 أضعاف خلال الـ6 سنوات.

وأوضح معيط بنود الموازنة، حيث بلغت قيمة بند الأجور 361 مليار جنيه والسلع والخدمات بلغ 104 مليارات وفوايد الديون 579 مليار، لافتًا إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق نسبة نمو من 5.4 لـ5.5% وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وعمل محطات مياه ومحطات صرف صحي.