معيط: توقعات الحكومة لنسبة النمو أدق من البنك الدولي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تعمل على عدة مشروعات قومية خلال الموازنة المقبلة منها تحسين الري وتبطين الترع ومشروع تنمية الريف المصري، معتبرًا أن موازنة العام المقبل طموحة تحاول تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وعلق معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، على اختلاف تقديرات البنك الدولي عن تقديرات الحكومة فيما يخص نسبة النمو، مشيرًا إلى أن تقديرات البنك الدولي لزيادة حجم النمو في الاقتصاد المصري مختلفة عن توقعاتنا نظرًا لأن توقعات الحكومة بناء على تقديراتها والمعلومات المتاحة لديها.

وأكد معيط أن تجربة الحكومة في توقعات نسبة النمو هي الأدق مقارنة بتوقعات مؤسسات دولية متخصصة، لافتًا إلى أن الحكومة لديها تقديراتها نظرًا لرؤيتها الوضع على الأرض وأنها تستطيع الوصول لمعلومات دقيقة، مشددًا على أن المؤسسات الدولة تراجع بيانتها بخصوص نسبة النمو في مصر إلى ما حققته الحكومة وكان ضمن توقعهاتها بالفعل.

وأشار وزير المالية إلى أن استعادة السياحة لعافيتها وزيادة الصناعة والزراعة والتصدير سيساهم في زيادة وتحسين نسبة النمو الاقتصادي في مصر.

وقال معيط إن الحكومة قامت بعمل إصلاحات مالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي قامت بها الحكومة تدخل في كل القطاعات المؤثرة في النمو والدعم الاقتصادي ودعم العملة.

وشدد وزير المالية على أن هذه الإصلاحات ضامنة لاستمرار المكاسب التي تحققت على مستوى الموازنة العامة للدولة متوقعًا استمرار الإصلاحات الهيكلية خلال الفترة المقبلة.