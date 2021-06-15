«المتحدة» عن بروتوكول المهن التمثيلية: جزء من المسؤولية الاجتماعية

علق المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على برتوكول التعاون مع نقابة المهن التمثيلية، قائلا إن البرتوكول ضمن توجه مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسن عبدالله، لفتح الأبواب مع كل النقابات المهنية العاملة في مجال الإعلام ليكون هناك تعاون واضح في كل المجالات بالتعاون مع النقابات المهنية.

وأوضح صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أنهم تناقشوا مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي لمعرفة ما يمكن عمله مع أعضاء النقابة والمصرح لهم بالعمل من النقابة وأن هذه البرتوكلات تهدف لحماية العاملين في مهنة الإعلام.

ولفت صالح إلى أن ذلك يقع ضمن دور الشركات في المجتمع ومسؤوليتها الاجتماعية والمشاركة المجتمعية في مجال العمل، مؤكدًا على ضرورة وجود جزء من المسؤولية للشركات الكبرى تجاه المجتمع.

وشدد صالح على أهمية وجود دور للشركة المتحدة في المجتمع وأنها تبدأ في المجتمع الذي تعمل فيه، متوقعًا أن يمتد هذا الدور لأشياء أخرى في المستقبل.

وأشار إلى أن الشركة عملت مع مجموعات عمل عظيمة خلال الفترة الماضية واستعانت بعدد من خريجي المعاهد بأكاديمية الفنون وبعض الشباب الجديد ذوي الأفكار العظيمة التي يمكن الاستفادة بها متوقعًا ان تؤدي هذه الخبرات المتراكة لأداء أفضل وتجويد الأعمال الفنية بشكل أفضل.