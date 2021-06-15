الجزائر تسجل صفر إصابات بكورونا في 21 ولاية

قالت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الاثنين، إن 21 ولاية جزائرية لم تسجل بها أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرة في بيان، إلى تسجيل 17 ولاية من حالة إلى 9 حالات إصابة، و10 ولايات أخرى أكثر من 10 حالات.

الصحة الجزائرية تسجل 8 وفيات بالفيروس

وأضافت الوزارة الجزائرية، أنها سجلت 354 إصابة جديدة بالفيروس و8 وفيات، فيما تماثل 242 مريضا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 133742 حالة، فيما وصلتالحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3579 حالة، بينما ارتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 93094 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ودعت وزارة الصحة، الجزائريين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للكمامة.

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة، 1316 إصابة جديدة بالفيروس، و52 حالة وفاة، فيما تعافي 1716 شخصا، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وأشارت الوزارة التونسية، في بيان، مساء أمس الاثنين، إلى أن العدد الإجمالي للاصابات، بلغ 370224 اصابة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس، إلى 13567 حالة وفاة، فيما تجاوز حالات التعافي من «كورونا»، 323200 حالة.

وزارة الصحة الموريتانية تسجل حالة وفاة واحدة بـ«كورونا»

وكانت وزارة الصحة الموريتانية، أعلنت مساء أمس الاثنين تسجيل 36 إصابة جديدة ووفاة واحدة، كما سجلت 39 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20109 حالات، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 476 وفاة، بينما وصل مجموع حالات التعافي من الفيروس 19181 حالة، وفقا لما ذكرته الوكالة الموريتانية للأنباء.