أكثر من 170 مليون إصابة بـ كورونا عالميا.. و5 وفيات في الجزائر

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» على مستوى العالم، إلى 170628050 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3548604حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 152592456حالة.

وفي الصين، قالت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل، أمس السبت، 11 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»، جميعها وافدة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة يشتبه في إصابتها بالفيروس أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، أمس السبت.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، اليوم، تسجيل 480 إصابة بالفيروس و 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 139910 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 1957 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في البرازيل إلى 461057 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس السبت، تسجيل 79670 إصابة و2012 وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليصل إجمالي الإصابات إلى حوالي 16.471 مليون حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 461057 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس السبت، عن تسجيلها 2725 إصابة و383 وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2411503 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 223455 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الحصيلة الإجمالية لوفيات «كورونا» في المملكة المتحدة بلغت 127775 حالة

وفي بريطانيا، سجلت المملكة المتحدة، 3398 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 7 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات 4480945 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 127775 حالة.

وفي فرنسا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 10675 إصابة جديدة بالفيروس و68 وفاة أمس السبت.

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية ‏‎21314‎‏ حالة ‏مؤكدة و 573 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس، إلى ‏‎33066772‎‏ حالة، فيما ‏بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى ‏‎590959‎‏ حالة.‏

إجمالي الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» في أفريقيا بلغ 130025 حالة

وفي أفريقيا، أعلن «المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض»، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بدول القارة السمراء، بلغ 4812313 حالة، موضحا في بيان، امس السبت، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» في أفريقيا بلغ 130025 حالة.

عربيا، أعلنت مملكة البحرين، أمس السبت، تسجيل 3274 إصابة جديدة بـ«كورونا» منها 1275 حالة لعمالة وافدة، و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسجلت السلطات البحرينية، تعافي 2533 حالة إضافية ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في البلاد إلى إلى 205962 حالة.

وسجلت الجزائر، 258 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 128456 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات 3460 حالة، بينما بلغ مجموع حالات التعافي 89419 حالة.