«لبنى» تغرس مفك في رأس عامل طلب يدها للزواج بسوهاج: زهقت منه

كادت ربة منزل تقيم في دائرة مركز أخميم بسوهاج، أن تنهي حياة عامل بعد أن غرست مفك طوله 10 سم في رأسه، لإصراره على الزواج منها ورفضها طلبه، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ونجح فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب، في استخراج المفك، الذي تبين أنه ممتد حتى الفقرات العنقية، وألقت الشرطة القبض على المتهمة التي اعترفت بالواقعة، مؤكدة أنها سبق لها رفض طلبه للزواج، إلا أنه يلح بشكل دائم وهي لا ترغب في الزواج منه.

مشاجرة بين «إبراهيم» و«لبن» تنتهي بمحاولة قتل

حاصر «إبراهيم»، البالغ من العمر 46 عاما، «لبنى»، البالغة من العمر 33 عاما، بطلبه الزواج منها، وكانت في كل مرة ترفض طلبه، ولم تسلم من طلبه المتكرر حتى أثناء سيرها في الشارع، فقررت أن تضع حدا لمحاصرته لها، لكن بطريقتها الخاصة، وبعد أن حضر إلى منزلها طالبا يدها، ردت عليه بغرس مفك في رأسه، وتم نقله في حالة حرجة لمستشفى سوهاج الجامعي.

وورد بلاغ لمركز شرطة أخميم من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول «إبراهيم. ف»، 46 عاما، عامل ويقيم دائرة المركز، مصابا بجرح قطعي غائر بالرأس من الخلف، وبالفحص وسؤاله اتهم «لبنى. ع»، 33 عاما، ربة منزل وتقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بـ«مفك»، مما نتج عنه إصابته، وذلك لرغبته الزواج منها ورفضها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لإصراره على الزواج منها، وعدم رغبتها في ذلك.

عميد طب سوهاج: العناية الإلهية أنقذت المصاب

وقال الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إنه تم إجراء العملية الجراحية للمصاب، وتم التعامل مع الأوعية الدموية النازفة وتفريغ الدم المتجلط وإعادة رتق عضلات الرقبة، لافتاً إلى أنه بفضل العناية الإلهية تم إنقاذ المصاب والاطمئنان على حالته الصحية، ونقله بعد العملية إلى قسم جراحة المخ والأعصاب.

وأوضح الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفى، أنه تم إجراء العملية الجراحية تحت إشراف الدكتور مؤمن محمد المأمون، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، وضم الفريق الطبي الدكتور عمر الشيباني، مدرس مساعد بقسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عطايا، معيد بالقسم، وكذلك الأطباء المقيمين وهم الدكتور محمد راغب، والدكتور عمرو صديق، كما ضم فريق أطباء التخدير الدكتور محمود خلف معيد، والدكتور هيثم محمد، ومنال مصطفى، من طاقم التمريض بقسم المخ والأعصاب.