تحذير من هجوم إرهابي في طور الإعداد لسجين أطلقت بريطانيا سراحه

قالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، إن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرا من هجوم إرهابي في طور الإعداد لسجين أطلقت السلطات سراحه، في وقت تزداد فيه الشبكات الإرهابية داخل السجون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأوضحت «الإندبندنت»، أن الهجوم الذي يتم التحضير له هو على غرار الهجوم الذي نفذه الإرهابي المدان عثمان خان، الذي نفذ هجوما قرب جسر لندن، وقتل شخصين بسكين قبل أن تقتله الشرطة في نوفمبر 2019، وذلك بعد 11 شهرا من إطلاق سراحه من السجن.

وبعد أسابيع، حاول سجينان قتل ضابط في هجوم إرهابي مستوحى من هجمات تنظيم داعش الإرهابي.

وقتلت الشرطة البريطانية في فبراير 2020، الإرهابي سوديش أمان بالرصاص بعد أن طعن 3 أشخاص بعد أيام من إطلاق سراحه من السجن، فيما أشارت الصحيفة البريطانية، إلى سجين آخر أطلق سراحه، وهو خيري سعد الله، الذي قتل 3 أشخاص في هجوم إرهابي بحديقة ريدينج في يونيو الماضي.

من جانبه، قال إيان أتشسون، حاكم سجن سابق، أجرى مراجعة للتطرف الإسلامي في السجون، بتكليف من الحكومة: إن «هناك أشخاص طيبون يبذلون قصارى جهدهم للتأكد من عدم حدوث اعتداء آخر، لكن هذا ليس كافيا. خان آخر في طور الإعداد».

بدوره، أشار ضابط سجن لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، إلى أنه يخشى وقوع المزيد من الهجمات من قبل السجناء المفرج عنهم، موضحا أن السجين الجديد الذي يأتي برؤية متطرفة يغادر السجن برؤية أقوى.

ضابط سجن: لا توجد سيطرة على السجناء المتطرفين

وأكد الضابط، أنه لا توجد سيطرة على السجناء المتطرفين، مضيفا: «بصرف النظر عما يقوله الوزراء، الوضع ليس جيدا في سجون المملكة المتحدة، هذا أمر مروع».

وكانت الحكومة البريطانية، قالت إنها أجرت تغييرات مهمة على الطريقة التي يتم بها التعامل مع السجناء الإرهابيين، بما في ذلك إنهاء الإفراج التلقائي وتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وتابعت «الإندبندنت»، أن المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب، جوناثان هول، يقوم حاليا بمراجعة الجرائم الإرهابية داخل السجون.