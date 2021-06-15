ارتفاع إجمالي قتلى انفجار غاز في وسط الصين إلى 25 شخصا

قالت السلطات الصينية، مساء أمس الاثنين، إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن انفجار غازي في مقاطعة هوبي وسط البلاد ارتفع إلى 25 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضح المكتب الإعلامي التابع لحكومة المقاطعة الصينية، في مؤتمر صحفي في مدينة شييان، حيث وقع الانفجار صباح أمس الاول الأحد، أن أعمال الإنقاذ وإزالة الحطام مازالت مستمرة.

وهز الانفجار مبنى مكونا من طابقين بسوق تجارية في مجتمع سكني بـ«حي تشانجوان» في مدينة شييان، وأصيب 138 آخرين.

وأشار رئيس إدارة الطوارئ بالمقاطعة، «شي تشنج»، إلى أنه تم تشكيل فريق للتحقيق في الحادث، مضيفا أن هوبي ستطلق عملية تفتيش شاملة على مستوى المقاطعة للقضاء على مخاطر العمل المحتملة.

وزارة الطوارئ الصينية: لجنة سلامة العمل التابعة ستشرف على التحقيق في الانفجار

بدورها، قالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، أمس الاثنين، إن لجنة سلامة العمل التابعة لمجلس الدولة الصيني سوف تشرف على التحقيق في حادث الانفجار.

وفي الولايات المتحدة، تم إخلاء سكان بعد حريق نشب في مصنع مواد كيماوية في إلينوي الواقعة في وسط غرب الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن غن» الإخبارية الأمريكية.

واندلع الحريق في مصنع «شيمتول» Chemtool في وقت مبكر صباح أمس الاثنين، فيما أمر المسؤولون بإخلاء إلزامي لكل من يعيش في مدار كيلومترين.

ولقي شخصان مصرعهما، أمس الاثنين، على إثر حادث اصطدام قطار بسيارة في مدخل مدينة النعامة غرب الجزائر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت «الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية»، إن الحادث تسبب في إلحاق أضرار بقطار من «نوع كوراديا»، داعية المواطنين إلى "الامتناع تماما عن العبور أو السير على خط السكة الحديدية".