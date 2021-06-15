وظائف وزارة الأوقاف.. الشروط والتفاصيل وموعد التقديم

وظائف وزارة الأوقاف، أعلنت الوزارة عن مجموعة من الوظائف، فمن ضمن وظائف وزارة الأوقاف المطلوبة، حاجة الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية للشئون الاستراتيجية عن حاجتها إلى التخصصات الآتية : (شؤون هندسية - تفتيش فني ودعوي – شؤون قانونية – محاسبين – نظم ومعلومات – شؤون إدارية).

تفاصيل وظائف وزارة الأوقاف

وشملت وظائف وزارة الأوقاف تسييرًا للعمل سيتمّ الاختيار من بين المتقدمين :

1- مدير إدارة للتخطيط والتدريب والتوعية.

2- مدير إدارة للعمليات والمتابعة والتقييم.

ويشترط في المتقدم: (أن يكون من بين العاملين بالأوقاف - ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتمّ مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة- ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره - أن يكون حسن السير والسلوك) .

واشترطت وظائف وزارة الأوقاف، أنَّه ستكون الأولوية في الاختيار للحاصلين على دراسات أو دورات متخصصة في إدارة الأزمات والكوارث والمخاطر.

كما جاءت وظائف وزارة الأوقاف تشمل الإعلان عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بإحدى وظائف الإدارة الإشرافية على النحو التالي :

أولًا: (مدير إدارة) بمديرية أوقاف الشرقية أو القاهرة أو الجيزة أو بورسعيد.

شروط وظائف وزارة الأوقاف

وشملت شروط وظائف وزارة الأوقاف كالتالي:

- أن يكون مفتشًا مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة ، أو منتدبًا للتفتيش بقرار وزاري ، أو رئيس قسم بشرط أن يكون قد اجتاز اختبار الإدارة الإشرافية المركزي.

- أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الأولى خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

- ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

- ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيده للحرية في جريمة مخله بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردٌ إليه اعتباره.

- تقديم بيان حالة موضحًا به (تاريخ الميلاد، تاريخ مباشرة العمل، تقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات الموقعة عليه حتى لو تم محوها).

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن وكذا المقابلة النهائية.

التقديم مفتوح للمعينين على درجة مالية بالوزارة بأي مديرية من المديريات على ألا يطلب من يتمّ اختباره النقل من المديرية التي سيعمل بها مديرًا للإدارة قبل 3 سنوات.

وظائف وزارة الأوقاف

ثانيًا: (مفتش دعوة) بمديريات أوقاف القاهرة - الجيزة - بورسعيد.

واشترطت وزارة الأوقاف:

- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة بأي مديرية من المديريات على ألا يطلب النقل من المديرية التي سيعمل بها مفتشًا قبل ثلاث سنوات.

- أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الثانية على الأقل خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

- ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

- ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيده للحرية في جريمة مخله بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردٌ إليه اعتباره.

- تقديم بيان حالة موضحًا به (تاريخ الميلاد، تاريخ مباشرة العمل، تقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات الموقعة عليه حتى لو تم محوها).

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن وكذا المقابلة النهائية.

وحددت وزارة الأوقاف في إعلانها عن وظائف جديدة، أنَّ باب التقدم لوظائف وزارة الأوقاف حتى نهاية الشهر الجاري.