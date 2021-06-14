تفاصيل وظائف وزارة الأوقاف.. 7 شروط تعرف عليها

خلال الأيام الأخيرة زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن وظائف وزارة الأوقاف، التي أعلنت مؤخرًا عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بإحدى وظائف الإدارة الإشرافية، في مديريات أوقاف الشرقية والقاهرة والجيزة وبورسعيد.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، تفاصيل وظائف وزارة الأوقاف من حيث طبيعة المهن المطلوبة والشروط، وذلك في السطور الآتية.

وظائف وزارة الأوقاف

وجاءت وظائف وزارة الأوقاف التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية كالآتي:

مدير إدارة

مطلوب مدير إدارة بمديرية أوقاف الشرقية وكذلك بالقاهرة والجيزة وبورسعيد.

شروط وظيفة مدير إدارة بمديرية الأوقاف

- أن يكون مفتشًا على درجة مالية بموازنة الوزارة، أو منتدبًا للتفتيش بقرار وزارى، أو رئيس قسم بشرط اجتيازه لاختبار الإدارة الإشرافية المركزي.

- أن يكون شاغلًا للدرجة الأولى خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاءة خلال آخر 3 سنوات من العمل.

- ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتمت مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات.

- ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيده للحرية فى جريمة مخله بالشرف والأمانة.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة فى هذا الشأن والمقابلة النهائية.

مفتش دعوة

وجاء الوظيفة الثانية، هي مطلوب مفتشين دعوة بمديريات أوقاف القاهرة والجيزة وبورسعيد.

شروط وظيفة مفتش دعوة

- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة بأي مديرية من المديريات، على ألا يطلب النقل من المديرية التى سيعمل بها مفتشًا قبل مرور ثلاث سنوات.

- أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الثانية على الأقل خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاءة خلال آخر 3 سنوات.

- ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتمت مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات، وغيرها من الشروط السابق ذكرها في الوظيفة الأولى.

وعلى الراغبين فى العمل من المديريات الموضحة التقدم عبر الموقع الإليكترونى للوزارة، مع ملء البيانات ومطابقتها للشروط الواردة بالإعلان، وحال تبين مخالفته لذلك سيتم إحالته للتحقيق، ولا يحق للمتقدم دخول الاختبار التحريرى بدون بيان حالة حديث معتمد من المديرية التابع لها خلال شهر يونيو الجاري.