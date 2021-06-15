الطيران المدني: زيادة في أعداد الرحلات الجوية الروسية إلى مطار القاهرة

كشف المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، عن زيادة فى أعداد الرحلات الوافدة من روسيا إلى مطار القاهرة الجوي خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى أن العديد من شركات الطيران الروسية تُسيّربشكل منتظم رحلات من العديد من المدن الروسىة إلى العاصمة المصرية.

وأضاف لـ«الوطن»، أن سلطة الطيران المدني لم تتلق إلى الآن أي طلبات من شركات الطيران الروسية لتسيير رحلات إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، لافتًا إلى أن السلطة ستوافق على الفور في حال وجود طلبات من روسيا أو من أي دول العالم لتسيير رحلات إلى المدن السياحية المصرية، باعتبار ذلك يرفع من معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر.

تلقي طلبات من روسيا لحجز فنادق شرم والغردقة

من جهتها، قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن موعد عودة الرحلات السياحية الروسية لشرم الشيخ والغردقة لم يتحدد إلى الآن، لافتة إلى وجود طلبات من شركات سياحة روسية لإبرام تعاقدات مع فنادق بشرم الشيخ والغردقة، إلا أنها لن تتم بشكل رسمي إلا بعد إعلان موعد استئناف الحركة الجوية من روسيا للمدن السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وذكرت أن كافة المنشآت الفندقية والسياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء جاهزة لاستقبال السياح الروس ومن مختلف دول العالم خلال الشهور المقبلة.

الانتهاء من التجهيزات اللوجيستية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

وقال الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، إن ما يتبقى حاليًا لعودة الرحلات الروسية من جديد لشرم الشيخ والغردقة بعد توقف أكثر من 6 سنوات هو الانتهاء من بعض الأمور الإدارية واللوجيستية بمطاري شرم الشيخ والغردقة، مثل تجهيز صالة مخصصة لاستقبال وسفر السياح الروس فقط بالمطارين، فضلًا عن وجود موظفين من روسيا داخل الصالة لمتابعة اجراءات سفر الركاب، إضافة إلى تجهيز المكاتب المخصصة لشركات الطيران الروسية، نهاية بتجهيز الفنادق التي سيقيم بها هؤلاء الموظفين بالمدينتين.

واشار إلى ان الوزارة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تلك التجهيزات في أقرب وقت، ليتم بعدها الاعلان عن عودة الرحلات بشكل رسمي.

وأكد «مناع» عدم وجود أي مشاكل تتعلق بعودة الرحلات الجوية من روسيا إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، وأن الوفد الأمنى الروسي الذي تواجد بمصر الأسابيع الماضية لمراجعة الإجراءات الأمنية والصحية بمطاري شرم الشيخ والغردقة لم يبد أي ملاحظات سلبية حول جاهزية المطارين لاستقبال السياح الروس خلال الفترة الحالية.