السياحة: طفرة كبيرة في أعداد السائحين بعد عودة الطيران الروسي

قالت الدكتور غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن السياحة الروسية لم تتوقف في كل أنحاء مصر، حيث كان هناك رحلات للطيران للقاهرة، ومنها يمكن أن يسافروا لشرم الشيخ أو الغردقة، لكن الطيران المباشر له تأثير كبير وسنشهد طفرة في أعداد السائحين الفترة المقبلة.

وأضافت «شلبي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وتقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، أن عودة رحلات الطيران الروسي المباشر للمدن السياحية في جنوب سيناء والبحر الأحمر جاءت نتيجة تضافر جهود كبيرة جدا للدولة على مدار سنوات.

وأوضحت أن الرحلات السياحية لمصر استئنفت منذ 1 يوليو 2020 بعد فترة غلق كامل بسبب فيروس كورونا، ومنذ اليوم الأول زار مصر سائحين من دول مختلفة أغلبها من شرق أوروبا، ومع مرور الوقت ارتفعت أعداد الأسواق السياحية المختلفة لمصر.

وأشارت إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من وصول السائح لمصر حتى مغادرته، وتم التركيز عليها الفترة الماضية، والحديث عنها كان أكبر من الحديث عن المنتجعات، وأصبح منظمو الرحلات يروجون بمدى جاهزية المنتجعات والأماكن السياحية، «بنفخر أننا لم نغلق يوما واحدا ونستقطب السياحة الآمنة».

وأكدت أنه يتم السماح بدخول السائحين الذين أجروا مسحات pcr في دولته، وحال تقديمه نتائج الاختبار عند وصوله لمصر وقياس درجة حرارته ومتابعته، كما يتم أخذ مسحة عند وصوله لمطارات جنوب سيناء والبحر الأحمر والتأكد من سلامته، وكان لوزارة الصحة دور كبير في تطعيم العاملين في المحال السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وهناك إقبال كبير منهم للتطعيم.