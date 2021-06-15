القبض على عاطل بحوزته 100 كيلو هيدرو في القنطرة شرق

ألقت وحدة مباحث القنطرة شرق، برئاسة الرائد مصطفى صيوح، القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيدرو قبل توزيعه على صغار المروجين.

وكانت قد وردت معلومات للواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، تفيد بتردد أحد الأشخاص المقيمين بشمال سيناء على القنطرة شرق، لترويج المواد المخدرة، وخاصة مخدر الهيدرو الجديد.

وبتكثيف التحريات حول المتهم، تبين أنه يروج للمواد المخدرة على نشاط واسع، ويرتبط بعدد من صغار التجار ممن يساعدوه على ترويج المواد المخدرة.

وكثفت وحدة مباحث القنطرة شرق من تحرياتها حول المتهم، إلى أن تمكنت إحدى المأموريات من ضبطه وبحوزته المواد المخدرة، وبفحص المواد تبين أنها عبارة عن 67 لفافة كبيرة الحجم وزن الواحدة كيلو ونصف تقريبا، وأن بداخلها عشب أخضر اللون «مخدر الهيدرو».

وفي وقت سابق، تمكن ضباط منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيروين الأسبوع الماضي.

وكشفت التحريات عن تردد شخصين على دائرة مركز أبوصوير بسيارات ملاكي وربع نقل، وترويجهما لمخدر الهيروين، وتمكنت حملة مكبرة من ضبط 10 كيلو من جوهر الهيروين الخام.

وكثف ضباط البحث الجنائي في الإسماعيلية، من حملاتهم على مروجي المواد المخدرة خلال الفترة الماضية، واستهدف الضباط تجار الهيروين وأماكن إعادة تدويره وتمكنوا من ضبط مصنعين للتدوير في مدينة الإسماعيلية ومركز أبوصوير.