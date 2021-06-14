سيارة تدهس طفل وتفر هاربة بالإسماعيلية

أصيب طفل بإصابات بالغة تسببت في دخوله للعناية المركزة، إثر اصطدام سيارة ملاكي به وفرت هاربة على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي.

كان اللواء ياسر نشأت مدير امن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا يفيد باصطدام سيارة ملاكي بطفل خلال استقلاله دراجة هوائية على طريق الإسماعيلية القنطرة.

ولاحق أحد المواطنين السيارة للحصول على أرقام لوحاتها المعدنية، إلا انه فر هاربًا على الطريق ولم يستطيع أحد إيقافه.

وقال شهود عيان، إن سائق السيارة صدم الطفل وسقط على زجاج السيارة، إلا أنه أكمل في سيره، ما تسبب في دهسه للطفل بعد سقوطه على الأرض.

وقالت مصادر، ان المصاب يدعى «أحمد.م.ز.ع» 14 عامًا، محتجز في الرعاية المركزة في حالة غير مستقرة، فيما يكثف ضباط البحث الجنائي من بحثهم لضبط السيارة.

وبحسب التقرير الطبي، فإن أصيب الطفل بكسر في الجمجمة واضطراب في درجة الوعي وكدمات بالرئتين استلزم دخوله للعناية المركزة.

وشهد طريق القنطرة عدة حوادث مرورية خلال الفترة الأخيرة، توفي فيها عدد من المواطنين خلال عبورهم للطريق الزراعي.

كان قد شهد الطريق حادث مأساوي بوفاة سيدة عجوز ونجلتها في الثلاثينيات من العمر وإصابة حفيدتها بإصابات بالغة جراء اصطدام سيارة ملاكي بها قرب منطقة كيلو 14 قرب قرية أبو خليفة.

وشددت إدارة مرور القنطرة من خدماتها الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة، بالتعاون مع مركز شرطة القنطرة غرب؛ لضبط المخالفين على الطرق السريعة والصحراوية.

وقالت مصادر أمنية، إنه تم تحديد كمين ثابت يوميًا لضبط السيارات المخالفة للسرعة المقررة على الطريق للحد من السرعات.