مدينة دمياط الجديدة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة «تجميل الأكشاك»

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء بمدينة دمياط الجديدة، وتحويلها إلى لوحات فنية، في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تجميل المناطق السكنية بالمدينة، ولتوفير جودة الحياة للسكان.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارى حالياً تجميل أكشاك الكهرباء بمنطقة الشاطئ وجزيرة الطريق الساحلى، وسيتم تباعاً تعميمها على كافة الأحياء والمحاور الرئيسية بالمدينة، موضحا أن عملية تجميل أكشاك الكهرباء لتحويلها من كيان مشوه إلى لوحات فنية بديعة تتم بأيادي فنانين ورسامين متخصصين، حيث يتم تنظيف الكشك وإزالة الملصقات والتشوهات والإعلانات، ودهان طبقة أولية، وتنفيذ التصميمات الجمالية التي تم اختيارها بحيث تجذب الإنتباه لمنع التلوث البصري.

وحذر رئيس الجهاز، الشركات والمحال التجارية، ومعتادي لصق الإعلانات علي الأكشاك والجدران، والمعلنين، من التعدى على المرافق العامة بالمخالفة للقانون، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.