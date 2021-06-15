وزير النقل: إنشاء فندق 4 نجوم لخدمة رواد محطة سكة حديد بشتيل الجديدة

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن العمل يسير بخطوات ثابتة في تنفيذ مشروع محطة بشتيل الجديدة لخدمة ركاب الصعيد، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء فندق 4 نجوم لخدمة رواد المحطة.

وذكر وزير النقل، أن منطقة محطة سكك حديد بشتيل للقطارات، ستكون بمثابة مجمع كبير يضم وحدات سكنية ومولًا تجاريًا، وسينتهي العمل بها بنهاية عام 2022، لتكون جاهزة للافتتاح، أمام الركاب وخدمة أهلنا في الصعيد.

وقال كامل الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن محطة سكة حديد بشتيل الجديدة، ستكون مربوطة بكل وسائل المواصلات للنقل لكل مناطق القاهرة، وسيتم إنشاؤها بشكل نموذجي على الطراز الفرعوني، مؤكداً أن محطة بشتيل ستعمل على تخفيف الزحام بمحطة مصر برمسيس، لافتاً إلى أن القادم من أسوان يستطيع الحجز من أسوان للمونوريل، ويصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفي العودة بنفس الطريقة.

وأوضح الوزير، أن هناك تعليمات مشددة على جميع العاملين بالمشروع بضرورة ارتداء الكمامات الطبية طوال ساعات العمل، للحد من انتشار فيروس كورونا، علاوة على تعقيم وتطهير مناطق المشروع والمعدات المستخدمة، لحماية العاملين من أى مكروه وخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكداً أنّه سيتم تدريب فنيين من خريجي الجامعات وفوق المتوسط في معهد ضباط صف المعلمين لمدة 6 أشهر، وسيتم تدريب 100 طالب خلال يوليو المقبل، ليكونوا بمثابة مساعدي سائقي القطار.

وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة تسير بخطوات جادة في تحديث وتطوير منظومة الجر «العربات - الجرارات»، لتقليل حوادث القطارات، موضحاً أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى تخضع لأعمال الصيانة بشكل دوري، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، ومسير حركة تشغيل القطارات، منوهاً إلى أن خطة تطوير السكة الحديد تكلفتها 225 مليار جنيه، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ خطة تطوير منظومة السكة الحديد تتم بصورة منتظمة، والوزارة تعمل على تطوير منظومة الجر (العربات - الجرارات) لتقليل حوادث القطارات، وسيتم تدريب 180 مهندسا بالكلية الحربية، و1000 فني للعمل بالسكة الحديد، حيث يتم تعليم المهندسين في الكلية الحربية الانضباط وحب الوطن والانتماء إلى الهيئة، فضلًا عن تزويدهم بالثقافة العامة وتدريسهم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، كما سيتم تدريب قائدي القطارات على القيادة لمدة 6 أشهر في أمريكا.