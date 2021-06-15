موعد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية لوظيفة محصل قارئ بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تحديد موعد لإجراء الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية لوظيفة «محصل قارئ بالعمولة»، في المسابقة رقم 2 لسنة 2021، لمركز ومدينة بلاط بقطاع الوادي الجديد، والتي سبق الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للشركة.

وظيفه قارئ بالعمالة لإنهاء مشكلة القراءات العشوائية

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الحاجة إلى عمالة جديدة في مثل هذا التخصص «محصل قارئ بالعمولة»، يأتي من سعي الشركة نحو تغطية كافة المناطق بالقراء المحصلين، وإنهاء مشكلة القراءات العشوائية، ومن ثم مطابقة القراءة الفعلية المستهلكة للقراءة المسجلة بالفاتورة، من أجل أداء خدمي متميز يهدف إلى نيل رضا المواطنين.

موعد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمتقدمين لوظيفة محصل قارئ بالعمولة

وأوضح اللواء محمد أبو صغير، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، أنه تقرر إجراء الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمتقدمين لوظيفة «محصل قارئ بالعمولة» بالمسابقة رقم 2 لسنة 2021 لمركز ومدينة بلاط بقطاع الوادي الجديد، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة بلاط «مبنى الوحدة المحلية الجديد».

بيان الأسماء المتقدمين للوظيفة: