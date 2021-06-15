ارتفاع سعر الأخشاب بـ17% بسبب «الأسعار العالمية والشحن»

أكدت غرفة الشرقية التجارية، برئاسة أسامة سلطان، فى تقريرها الاقتصادى الشهرى ارتفاع أسعار الأخشاب، متأثرة بالأسعار العالمية وارتفاع أسعار الشحن عالميا.

17 % ارتفاعا فى سعر الأخشاب

وارتفع سعر الخشب السويدى الروسى خلال شهر 3% والخشب الرومانى 17%، بينما ارتفع سعر باب الشقة «2 بوصة» 17% وباب الغرفة 1.5 بوصة بـ28%.

أسعار الأخشاب فى السوق المحلى:

يباع الخشب بسعر يتراوح ما بين 8 آلاف إلى 9 آلاف جنيه، حيث أن سعر المتر المكعب من الخشب السويدي درجة أولى يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 6500 جنيه، بينما يباع سعر المتر من نوع الخشب الروسي ما بين 5500 إلى 6000 جنيه.

ويباع متر الخشب البياض درجة أولى 4600 جنيه لكل متر مكعب، وسعر متر الخشب من النوع الأرو الأمريكي بسعر 28 ألف جنيه، ويباع المتر الواحد من الخشب الماهوجني المستورد درجة أولى بسعر 21 ألف جنيه.

ويباع سعر متر الخشب الموسكي 6500 جنيه، وسعر متر الخشب من النوع العزيزي يتراوح ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه، وسعر متر الخشب D. F من النوع الإسباني الجيد 340 جنيهًا، كما يباع سعر لوح الخشب الكونتر والذي يتم تصنيعه من الخشب الموسكي وأيضًا من الأبلكاش بـ600 جنيه، ويباع لوح الأبلكاش الكورى 3 أمتار بـ95 جنيهًا، وسعر لوح الأبلكاش الكورى 6 أمتار 130 جنيهًا، وسعر لوح الأبلكاش الكورى 9 أمتار بسعر 190 جنيهًا.