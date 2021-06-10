«الغرف التجارية» تحذر من تداول الدواجن الحية: تنشر إنفلونزا الطيور

أطلقت الغرفة التجارية بالإسكندرية، تحذيراً جديداً لأصحاب مزارع الدواجن، من تفشي مرض إنفلونزا الطيور، موضحة: «أن السلالة الجديدة أشد خطورة في ظل تحديات توافر مستلزمات الإنتاج الدواجني بأسعار معقولة».

منع تداول الدواجن الحية ضرورة

وقال أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه يجب تنفيذ قرار منع تداول الدواجن الحيه بين المحافظات باعتباره أحد أهم أسباب نقل المرض من محافظة لأخرى، موضحا «خلال فصلي الشتاء والصيف تزداد نسبة انتشار الفيروسات والأمراض الداجنة ومنها إنفلونزا الطيور والجمبورا».

وأوضح صقر، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك نقص عام فى توفير البروتين للشعب المصرى يتراوح من 200.00 طن إلى 300.00 طن بسبب تراجع الاستثمارات فى الثروة الداجنة منذ عام 2006 نتيجة عدم تطوير المنظومة منذ مراحل التفريخ وحتى تربية المزارع، حيث يتجنب المستثمرين الاستثمار الداجن نظرا لوجود نسبة عالية من «النافق والسردة» والتى تصل إلى نسبة 10% من الأعداد المخصصة للتربية، بالإضافة إلى كثرة الفيروسات والأمراض ما يعرض المواطن لانتقال المرض.

وتابع: «لابد من وجود قانون جديد للاقتصاد التعاونى ينظم عمل كل المنشأت الصغيرة ويضمها فى كيانات كبيرة لتخفيض التكلفة وتوفير ميزانية للتطوير والتسويق ومواجهة التحديات العالمية وفى النهاية العائد على المستهلك النهائى بتوفير الناتج بجودة وسعر منخفض».

السلالة الجديدة من إنفلونزا الطيور أشد خطورة

واستطرد: «نحذر من تفشى مرض انفلونزا الطيور وهو أشد خطورة فى ظل تحدى كبير نعيشه حاليا من صعوبة بالغة فى توافر ارتفاع سعر الطاقة ومستلزمات الإنتاج».