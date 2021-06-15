مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تُطلق صندوقا لدعم مشاريع الخريجين

أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إطلاق صندوق البحر الأحمر بقيمة 10 ملايين دولار لدعم مشاريع المخرجين من إفريقيا والعالم العربي، ويسعى الصندوق لمنح الجيل الجديد إضافة إلى المواهب المعروفة فرصة تقديم أعمالها وتحويلها من السيناريو إلى الشاشة، حيث يقدّم الدعم للمشاريع في مرحلة التطوير، إضافة إلى دعم إنتاج المشاريع، وأخيراً دعم المشاريع قيد الإنجاز لإتمام عمليات ما بعد الإنتاج.

الصندوق يدعم في عامه الأول أكثر من 100 مشروع

ومن المقرر أن يدعم الصندوق في عامه الأول أكثر من 100 مشروع، بما يساهم في دفع الحراك السينمائي ومنح المخرجين من إفريقيا والعالم العربي فرصة حقيقية لتقديم الأفلام الطويلة سواءً كانت روائية أو وثائقية أو أفلام تحريك، إضافة إلى المسلسلات. أما المخرجون السعوديون فيمكنهم أيضاً الحصول على دعم الصندوق في تطوير وإنتاج الأفلام القصيرة.

وبهذه المناسبة، أكّد إدوارد وينتروب المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أهمية دعم صناعة السينما في إفريقيا والعالم العربي، موضحًا «يقدم صندوق البحر الأحمر الدعم للمشاريع في جميع مراحلها، حيث سيتم توزيع المنح على أكثر من 100 مشروع سواء في مرحلة التطوير، أو الإنتاج، أو ما بعد الإنتاج، بما يضمن إحداث تحولات حقيقية على المشهد السينمائي في المنطقة».

ويأتي صندوق البحر الأحمر تأكيداً لسعي والتزام المؤسسة بدعم الصناعات الإنتاجية في المنطقة، حيث تنطلق الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من 11 - 20 نوفمبر 2021، كما يُقام بالتزامن معها سوق البحر الأحمر، وهو منصّة تجمع محترفي صناعة السينما من المنطقة والعالم، وتضمّ العديد من الأنشطة مثل سوق المشاريع، وورشة الأفلام قيد الإنجاز.

يُقام سوق المشاريع من 12 - 15 نوفمبر تحت مظلة سوق البحر الأحمر ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، ويضم 20 مشروعاً سينمائياً من إفريقيا والعالم العربي. كما تتنافس المشاريع على جائزة صندوق البحر الأحمر للتطوير بقيمة 25 ألف دولار، وجائزة صندوق البحر الأحمر للإنتاج بقيمة 100 ألف دولار.

وعلى الصعيد نفسه، ينظّم سوق البحر الأحمر ورشة الأفلام قيد الإنجاز من 12 - 15 نوفمبر في جدة، ويقيم عروضاً مخصصة لمحترفي صناعة السينما، كما تتنافس الأعمال المشاركة على جائزة صندوق البحر الأحمر للمشاريع قيد الإنجاز بقيمة 30 ألف دولار، يُذكر أنَّه سيتمّ النظر في طلبات الحصول على دعم صندوق البحر الأحمر لاختيار الأعمال المشاركة في سوق المشاريع وورشة الأفلام قيد الإنجاز.

وأكّدت شيفاني بانديا المديرة التنفيذية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على دور الصندوق في توفير دعم حقيقي لصناعة السينما في إفريقيا والعالم العربي، مبينًا أنّه على مدى العقدين الماضيين، شهدت صناعة السينما في إفريقيا والعالم العربي ازدهاراً ملحوظاً، لذا يأتي دور الصندوق وسوق البحر الأحمر في توفير المزيد من الأدوات لدعم صناعة السينما في المنطقة، ومساعدتها لتكون أكثر قدرة على المنافسة والنجاح عالمياً.“

وفي السياق ذاته، سينظم سوق البحر الأحمر السينمائي العديد من الندوات وورش العمل وجلسات التواصل والتعارف، إضافة إلى استضافة منطقة مخصصة للعارضين، وذلك لتعريف محترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم بما تقدّمه السعودية من إمكانات وفرص واعدة.

وتمّ فتح باب تقديم الطلبات لمشاريع المخرجين من إفريقيا والعالم العربي، من 15 يونيو إلى 21 يوليو 2021، وذلك عبر موقع المهرجان على هذا الرابط: https://redseafilmfest.com/ar/red-sea-fund.

يّقدّم صندوق البحر الأحمر الدعم للمشاريع ضمن 3 فئات هي:

- صندوق البحر الأحمر لتطوير المشاريع: يسعى لدعم الأفكار الجريئة والمبتكرة وتطويرها وصولاً بها إلى مرحلة السيناريو الجاهز للإنتاج، ويقدّم الصندوق الدعم للمشاريع المرتبطة بمنتج ومخرج، على أن يكون المخرج سعودياً أو عربياً أو إفريقياً.

- صندوق البحر الأحمر للإنتاج: يقدّم الدعم للمشاريع الجاهزة للبدء بعمليات التصوير والإنتاج، حيث يُشترط تقديم السيناريو النهائي، وخطة الإنتاج، إضافة إلى ارتباط المشروع بمخرج ومنتج، وتقديم قائمة بالمواهب التي تمّ اختيارها للمشاركة في المشروع، ويقدّم الصندوق الدعم للمواهب الصاعدة مع إثبات قدرتها على إنجاز العمل، إضافة إلى أصحاب الخبرات السابقة.

- صندوق البحر الأحمر للمشاريع قيد الإنجاز: تمّ تخصيص هذا الصندوق للمشاريع بعد تصويرها، والتي تحتاج إلى الدعم في إنهاء وإتمام عمليات ما بعد الإنتاج، وذلك لتصل إلى نسختها النهائية الجاهزة للتوزيع في دور السينما العالمية.