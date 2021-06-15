رئيس جامعة أسيوط يتابع الامتحانات بالمستشفى البيطري التعليمي

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط حرص إدارة الجامعة، على توفير كافة السبل والآليات التي من شأنها الارتقاء بالعلوم الطبية البيطرية، وذلك انطلاقا من دورها الحيوي في خدمة المجتمع.

الجمال: الطب البيطري من أهم علوم المعرفة بالجامعة

وأشار إلى متابعته المستمرة لقطاع الطب البيطري والذي يعد من أهم علوم المعرفة بالجامعة سواء من الناحية الإنتاجية أو تطوير الحركة التعليمية والبحثية بكافة مجالاته المختلفة، وما تقدمه الكلية أيضاَ من خدمة مجتمعية في هذا المجال والذي يستفيد بها كافة المترددين على المستشفى البيطري التعليمي من كافة محافظات الصعيد، التي تعد المستشفى الأكبر على مستوى الجمهورية بما يساهم في توفير بيئة ومناخ علمي لشباب الباحثين لإجراء أبحاثهم العلمية المتخصصة في مجال الطب البيطري وكذلك الأبحاث البينية التي تصب نتائجها في صالح المجتمع والبيئة المحيطة.

جاء ذلك خلال جوله تفقدية أجراها رئيس الجامعة للمستشفى البيطري التعليمي، وتضمنت تفقده لقاعة الأنشطة الطلابية و قاعات المناقشات الرئيسية للماجستير والدكتوراة، بالإضافة إلى اطمئنانه على انتظام سير العملية الامتحانية حيث يعقد امتحان مادة الباطنة للفرقة الثالثة بالكلية.

و أشاد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم، بالتزام الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بكافة اللوائح والإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الانضباط داخل لجان الامتحانات، ووجود الأطقم الطبية وتهيئة المناخ الملائم داخل اللجان، تواجد إدارة الكلية والأساتذة مع الطلاب للإجابة على استفساراتهم ، وكذلك تخصيص مقر كعيادة طبية ملحقة باللجان لمساعدة و إسعاف الطلاب في حالة وقوع أي إصابة مرضية مفاجئة.

توفير الإمكانيات لتحديث البنية التحتية للكلية

وأكدت الدكتورة مديحة درويش على حرص إدارة الجامعة تحت قيادة واعية برئاسة الدكتور طارق الجمال بتوفير كافة الإمكانيات والمقومات المادية والتقنية لتحديث البنية التحتية للكلية من معامل ومدرجات وقاعات لاستكمال أعمال التطوير داخل الكلية والمستشفى البيطري التعليمي لخدمة العملية التعليمية والبحثية لتخريج طبيب بيطري قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلية والدولية ومؤهل لتلبية احتياجات المجتمع في مجال الطب البيطري.