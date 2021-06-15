حكم إعدام محمد البلتاجي وصفوت حجازي

قضت محكمة جنايات القاهرة من قبل بإعدام 75 متهمًا، كان من بينهم صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وطارق الزمر وعمر زكي ووجدي غنيم، وغيرهم من قيادات جماعة الإخوان، وحلفائها.

إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي

وأيدت بالأمس محكمة النقض بإعدام 12 متهمًا وتخفيف العقوبة لـ31 آخرين من الإعدام للمؤبد، في قضية «فض رابعة» وانقضاء الدعوى لمتهم بسبب وفاته، وتأييد باقي الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تنتظر التصديق من رئيس الجمهورية لتحدد النيابة العامة بعدها وقطاع السجون موعدا تنفيذ حكم الإعدام.

صفوت حجازي المحرض على العنف

يعد صفوت حجازي أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان والمحرض الرئيسي في العديد من القضايا التي دعت للعنف، وعاد الحديث عنه مرة أخرى بعد أن أصدرت بالأمس محكمة النقض تأييد بإعدامه ومحمد البلتاجي و10 آخرين من قيادات الجماعة في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم «فض اعتصام رابعة»، بمدينة نصر.

القبض على صفوت حجازي متنكرا في زي منتقبة

وقد ألقت أجهزة الأمن القبص على صفوت حجازي، أثناء تنكره في ملابس سيدة منتقبة على الحدود المصرية الليبية خلال محاولته هروبه خارج البلاد بعد فض الاعتصام.

أيام قليلة تفصل صفوت حجازي والبلتاجي عن التصديق على حكم الإعدام

أقل من 300 ساعة تفصل صفوت حجازي عن التصديق على حكم الإعلام ضده، بعد أن أصبح الحكم واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن فيه وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، خلال 14 يومًا وفقًا للمادة رقم 470 من قانون الإجراءات الجنائية.

صفوت حجازي

لم تكن قضية «فض اعتصار رابعة» هي القضية الوحيدة التي جرى محاكمة «حجازي» فيها بل هناك 4 قضايا أخرى، منها فض اعتصار رابعة، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة بإعدام كل من صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصار العريان وآخرين بالإعدام في 8 سبتمبر 2018، وطعنوا على الحكم الصادر ضدهم أمام محكمة النقض، والتي أيدت بالأمس حكم الإعدام عليه وعلى البلتاجي و10 آخرين.

بجانب قضية اقتحام الحدود الشرقية، والتي حصل فيها على السجن المؤبد من محكمة جنايات القاهرة في يونيو 2015، وطعن على الحكم وحصل على براءة في 7 سبتمبر 2019، وكان قد وجهت له تهمة إهانة القضاء وحصل على حكم سنة سجن، وقضية التخابر مع حماس واقتحام قسم شرطة العرب.

اتهامات محمد البلتاجي

محمد البلتاجي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية وصاحب التهديدات الشهيرة بتفجير مصر وحرق الكنائس، والذي تم إلقاء القبض عليه في أغسطس عام 2013، على خليفة اتهامه بقتل المتظاهرين وتعذيب عدد من المواطنين المعارضين للجماعة، خلال فض اعتصام رابعة، وصدر ضده عدة أحكام من المؤبد للإعلام.